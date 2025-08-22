Spettacolo dal vivo e inclusione sociale: la Summer Edition della sesta edizione del BPA Festival porta nei comuni della provincia di Brindisi il circo contemporaneo, la danza e il teatro d’autore

Dal 24 agosto 2025 torna Brindisi Performing Arts Festival VI Edizione – Summer Edition a cura di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, uno degli eventi più attesi dell’estate tra circo contemporaneo, teatro fisico e performance sociali

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Brindisi Performing Arts Festival, con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano, il festival itinerante delle arti performative ideato e organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica (Premio della Critica 2023). Giunto alla sua sesta edizione, il BPA conferma la sua vocazione sociale e culturale: attraverso i linguaggi del teatro, del circo contemporaneo e della danza, mettendo in discussione stereotipi, pregiudizi e disuguaglianze e aprendo spazi di confronto e momenti di integrazione sociale.

Anche per il 2025, il Festival si articolerà in due eventi distinti (Summer Edition e Autumn Edition) con una programmazione dal respiro internazionale, che abiterà alcuni tra i luoghi più suggestivi e simbolici della provincia di Brindisi: Mesagne, Casa Circondariale di Brindisi, REMS di Carovigno, Carovigno, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna ed Erchie. Un viaggio tra circo contemporaneo, danza, teatro di parola e mimo, che animerà la fine di agosto con spettacoli imperdibili, capaci di parlare a tutta la cittadinanza, con poesia e ironia.

Dal 24 al 26 agosto il circo contemporaneo conquista la scena di Mesagne: il festival apre il sipario il 24 agosto alle 21:30 in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne con una serata a ingresso gratuito che vedrà alternarsi due spettacoli imperdibili. Balls Don’t Lie è il titolo del lavoro di Alessandro Maida, artista di punta del MagdaClan CircO, una delle compagnie di circo contemporaneo più rinomate d’Europa. In un mondo abitato da sfere e palloni, un personaggio buffo e sognatore, a metà tra uomo e scarabeo stercorario, danza e gioca in un universo effimero fatto di fragili equilibri e acrobazie poetiche. Un viaggio visionario e divertente, capace di incantare spettatori di ogni età.

A seguire, sempre in Piazza Orsini del Balzo, sarà il momento di Le Vamp Le Vamp Le Vamp, una produzione tutta al femminile con Morgana Morandi, Christina Lancione e Valeria Piampiano. Le protagoniste, quattro eroine da fumetto, si ritrovano catapultate nel nostro mondo tridimensionale, tra stereotipi da scardinare e convenzioni da abbattere a colpi di hula hoop, roue cyr e verticali. Ironia, provocazione e acrobazie si fondono in uno show estremamente pink & punk.

Il giorno successivo, il 25 agosto alle 9:30, entrambi gli spettacoli varcano le mura della Casa Circondariale di Brindisi, regalando agli ospiti della struttura una giornata di arte e leggerezza con Le Vamp Le Vamp Le Vamp e Balls Don’t Lie Si resta a Mesagne il 26 agosto alle 21:30, stavolta per accogliere i Dekru, il quartetto di mimi ucraini che ha conquistato i palcoscenici di mezzo mondo. Anime leggere, scritto e diretto da Liubov Cherepakhina, è una sequenza di quadri poetici e divertenti in cui quattro figure vestite di nero e truccate di bianco trasformano con il solo linguaggio del corpo una scena vuota in un caleidoscopio di emozioni. Dall’amore alle piccole assurdità quotidiane, un viaggio senza parole che arriva dritto al cuore.

L’appuntamento è a pagamento con prevendita online su TicketSMS al sito www.ticketsms.it/event/Anime-Leggere-Mesagne-Piazza-Orsini-Del-Balzo-26-08-2025.

Dal 28 al 31 agosto: teatro tra emozione, riflessione e ironia: il testimone passa al teatro di prosa dal 28 agosto con Una Nit – Un clown che non sa come si muore di e con Riccardo Forneris, sotto la regia di Carlo Mô. Uno spettacolo struggente e surreale che racconta l’avventura di un clown smarrito di fronte all’idea della morte, tra ombrelli e malinconia. La prima replica, riservata agli ospiti della REMS di Carovigno, si terrà alle ore 18:00, mentre il 29 agosto alle 21:30 approderà in Piazza Castello a San Pancrazio Salentino. Il 30 agosto alle 21:30, sarà il magnifico scenario del Castello Dentice di Frasso di Carovigno a ospitare Lo Spettacolo del Cuore. Uno spettacolo teatrale multimediale a carattere scientifico, ideato da Davide Terranova, cardiologo e divulgatore, esperto in prevenzione e nutrizione che usa il linguaggio della scena per raccontare il funzionamento e l’importanza della prevenzione per il nostro organo più prezioso: il cuore. Tra divulgazione e performance, uno show adatto a tutti, capace di emozionare e sensibilizzare.

Il 31 agosto alle 21:30 in Piazza Ducale a Erchie con Amleto Take Away, opera cult di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, che ha consacrato Berardi con il Premio Ubu 2018 come miglior attore-performer. Un monologo potente e ironico, che intreccia il tormento shakespeariano al vissuto personale di un artista non vedente, in un racconto intenso e spiazzante sulla fragilità umana, le ipocrisie della società e la forza dell’arte. Il 5 settembre 2025 alle ore 21:30 in Piazza del Popolo a San Pietro Vernotico (BR) arrivano i Psycodrummers, ensemble di 11 percussionisti che utilizzano strumenti autoprodotti realizzati da materiali di scarto industriale, senza ricorrere a strumenti convenzionali. Il loro spettacolo fonde ritmi tribali, elettronica e costumi LED in una performance travolgente. Dai festival internazionali di Francia, Svizzera e Portogallo ai palchi di X Factor, il loro show è un viaggio musicale senza confini.

Gran finale il 17 settembre 2025 con un doppio appuntamento alle ore 10:15 e alle 11:00: la Casa Circondariale di Brindisi ospiterà Il Filo Rosso, spettacolo di danza urbana firmato STUDIO 19 – MEGACREW, tra le realtà Hip Hop più premiate d’Italia. Nato da un’idea di Marcello Biscosi e Danilo Chiarelli, lo spettacolo intreccia danza, parole e immagini ispirandosi alla leggenda orientale del filo rosso del destino. Emozioni, incontri e legami autentici si raccontano attraverso coreografie evocative e suggestioni visive. A seguire Francesca De Giorgi, artista con sindrome di Down, è la protagonista di Lady Up, performance politica e poetica firmata da Vito Alfarano, ideata insieme a Marcello Biscosi. In scena come bio queen, guida con grinta una compagnia mista di danzatori professionisti e detenuti della Casa Circondariale di Brindisi. Un’opera che sovverte stereotipi e celebra l’arte come spazio di libertà e riscatto. Produzione AlphaZTL, in co-produzione con Compagnia Fabula Saltica. Gli spettacoli sono gratuiti e riservati ai detenuti. Chiude la giornata lo stage di Hip Hop aperto a tutti gli ospiti della struttura.

Il Brindisi Performing Arts Festival conferma ancora una volta la sua natura di festival diffuso e inclusivo, portando spettacoli d’autore in piazze, carceri e strutture sanitarie, in un abbraccio artistico alla provincia e alle sue comunità. Un’occasione preziosa per vivere le serate d’estate tra arte, riflessione e divertimento, in compagnia di artisti straordinari e progetti di alto valore civile e sociale.

Brindisi Performing Arts (BPA), con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano, è organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con il contributo di Comune di Carovigno, Comune di Erchie, Comune di Mesagne, Comune di San Pancrazio Salentino, il Comune di Torre Santa Susanna e il Comune di San Pietro Vernotico (due delle sedi di BPA – Autumn Edition), Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. In collaborazione con la Casa Circondariale di Brindisi. Media partner Ciccio Riccio.

Il programma del Summer Edition è su: https://www.brindisiperformingarts.com e sulle pagine social di Brindisi Performing Arts. Per info scrivere a brindisiperformingarts@alphaztl.com