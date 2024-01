È stato presentato ufficialmente questa sera il Piano Strategico di Aeroporti di Puglia 2024/2026 alla presenza del presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli e di 17 sindaci del territorio provinciale. L’iniziativa, promossa da Federalberghi Brindisi su impulso del presidente Pierangelo Argentieri, si è svolta nel salone di rappresentanza del palazzo di via De Leo.

Il Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e il Direttore di Aeroporti di Puglia Marco Catamerò hanno illustrato il piano di investimenti di oltre 50 milioni di Euro, parte dei quali già spesi, e le opere per l’imminente G7.

Si tratta di innovazioni che riguardano non solo l’aerostazione, ma tutti i sistemi e sottosistemi infrastrutturali che ne sono parte imprescindibile di qualificazione.

“L’occasione è particolarmente significativa – ha dichiarato il Presidente Matarrelli – considerata la posizione strategica del nostro territorio e tenuto conto di quanto l’implementazione del sistema aeroportuale possa contribuire allo sviluppo della Puglia, e quindi della Provincia di Brindisi, e del nostro modello di attrattività”.