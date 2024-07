È stata presentata questa mattina, in conferenza stampa nel salone di rappresentanza della provincia di Brindisi, la nuova edizione dello Stupor Mundi Festival, una rassegna itinerante che mette al centro la grande musica dal vivo. Tra gli ospiti, Claudia Gerini, Cristiano De André, Umberto Tozzi, Pooh, Eugenio Bennato, Ghemon e Filippo Graziani. Il festival si svolgerà in cinque comuni della provincia di Brindisi: Mesagne, Ceglie Messapica, San Pancrazio Salentino, Ostuni e Francavilla Fontana.

“Stupor Mundi è una rassegna musicale che valorizza e racconta il territorio, la cultura, la gente e le tradizioni della Puglia – ha affermato il direttore artistico della kermesse, Vincenzo Gianfreda, CEO della New Music Promotion. – Abbiamo inteso produrre un grande evento, prendendo spunto dalla grande mole di castelli, costruzioni e borghi nei quali ambientare la narrazione del territorio. Ma questo è solo il primo, intuitivo livello di racconto. Si può anche, e soprattutto, valorizzare un patrimonio in termini di valori civili, coinvolgendo numerosi contesti su scala regionale. È stato quasi naturale – prosegue Vincenzo Gianfreda – associare il progetto a una figura che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della nostra regione, Federico II”.

Il primo aspetto, quello al quale è direttamente legato un cartellone di eventi spettacolari, prende le mosse dal fatto che Federico fu egli stesso protettore degli artisti, promotore delle cosiddette arti liberali, canto, danza e musica in generale. Ed ecco che il cartellone degli eventi ospita una serie di grandi artisti che ancora coltivano e diffondono la tradizione della canzone di qualità, nell’era dei followers e dell’autotune. Ma è solo il primo livello. La sua corte in Sicilia, infatti, fu luogo di incontro fra le culture greca, latina, germanica, araba ed ebraica.

“Insomma – sottolinea Gianfreda – è normale pensare che riferire il titolo di una rassegna a Federico II significhi affrontare direttamente il tema dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’incontro tra le culture. Ma c’è ancora un altro tema, ed è quello dei diritti delle donne. A partire dal 1220, con le Costituzioni di Melfi, Federico inizia un’opera che nel suo sogno doveva gettare un ponte tra la sua contemporaneità e la classicità romana, culla del diritto. Per la prima volta nella storia, dedica una sezione esplicitamente alla raccolta delle leggi e delle disposizioni volte alla tutela dei diritti femminili. Ed ecco che, sotto l’egida di Federico, una parte del cartellone è direttamente dedicata alle donne, al loro ruolo nella storia e al contributo insostituibile alla civiltà. Tirando le somme – conclude il direttore artistico Vincenzo Gianfreda – sotto l’egida del “puer Apuliae”, stupore del mondo nel XIII secolo, abbiamo costruito un cartellone di concerti ed eventi i cui temi sono precisamente ricollegabili alla figura del grande sovrano e, di conseguenza, al patrimonio storico, artistico e culturale delle terre di Puglia”.

Nel 2024 il progetto Stupor Mundi si svilupperà, per la sua seconda edizione, in concerti musicali suddivisi in un programma principale che si terrà in vari Comuni della provincia di Brindisi e in eventi speciali nelle grandi venues del Foro Boario di Ostuni e del Forum Eventi di San Pancrazio Salentino.

Il Cartellone degli Eventi:

Claudia Gerini e Solis String Quartet

Qualche estate fa / Esclusiva regionale

La storia artistica di Franco Califano si è sempre intrecciata, per scelta consapevole, con quella umana, al punto che il personaggio, forse, ha spesso finito con il mettere in ombra l’autore di tanti successi. Qualche estate fa prova a riportare in equilibrio le due dimensioni, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare la vita dell’autore.

Il testo, per sfuggire alla tentazione di riproporre stereotipi dongiovanneschi e sottrarsi ai pericoli del raffronto col modello originale, è interamente declinato al femminile. Si susseguono nove quadri narrati da altrettante voci di donne diverse: personaggi soprattutto di fantasia che raccontano aspetti e storie riferibili, nella realtà, all’uomo e all’artista. Ogni quadro culmina in una canzone di Califano, di modo che la musica si ponga come didascalia al racconto, e non viceversa.

Data: 3 agosto, 21:30

Piazza Plebiscito, Ceglie Messapica

Ingresso: gratuito

Cristiano De André

#DeAndré best of / Esclusiva regionale

Cristiano De André si esibirà in concerto per un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, ed alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. L’unico vero erede del patrimonio musicale “deandreiano”, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Data: 5 agosto, 21:30

Piazza Orsini del Balzo, Mesagne

Ingresso: a pagamento, biglietti su Ticketone e Ticketmaster

Ghemon

Una cosetta così

Partito dal mondo hip hop, del quale è diventato uno dei più apprezzati artisti, negli anni ha poi reso il suo stile unico, mescolando soul, rap e musica italiana. Nel corso della sua carriera ha scelto la strada della versatilità per raccontare agli altri il suo mondo interiore, facendolo anche attraverso i DJ set, la radio, i podcast, un libro e lo sport (appassionato di calcio e pallacanestro, negli ultimi anni ha iniziato anche a correre maratone).

Anni di evoluzioni e rivoluzioni, trovando nuove forme per assomigliarsi di più, perché se è vero che si hanno delle cose da dire, i modi per farlo possono essere potenzialmente infiniti. Nasce allora un altro modo per raccontarsi e raccontare al pubblico. Una cosetta così è uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista.

Data: 6 agosto, 21:30

Piazza Orsini del Balzo, Mesagne

Ingresso: a pagamento, biglietti su Ticketone

Umberto Tozzi & Orchestra

L’ultima notte rosa – The final tour / Esclusiva regionale

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di oltre 40 spettacoli indimenticabili in location d’eccezione che toccheranno ben 3 continenti: Europa, America e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi. L’annuncio a sorpresa dell’ultimo tour di Umberto Tozzi è stato dato dall’artista il 15 marzo 2024, al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo. Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.

Data: 8 agosto, 21:30

Forum Eventi, San Pancrazio Salentino

Ingresso: a pagamento, biglietti su Ticketone

Eugenio Bennato & Taranta Power

Musica del mondo

«Negli anni settanta, da ragazzo, mi inventai la Nuova Compagnia di Canto Popolare, una band musicale che partiva dai modelli degli sconosciuti cantori del Sud e cominciò a girare per il mondo. Poi vennero i Briganti della storia meridionale, poi vennero i migranti del Mediterraneo, poi venne Taranta Power, che segnò l’ingresso della musica etnica italiana nella world music. Da sempre una musica delle minoranze, una musica che conta poco nel business della civiltà globale. Musica dal mondo è tutto questo. Sono pensieri, idee, ideali, trasformati in parole e musiche senza confini. Ci ritrovo il mio punto di partenza e il mio approdo, la convinzione di allora che la musica possa contribuire a contrapporre alla logica del profitto la logica della bellezza e del contatto umano.» Eugenio Bennato

Data: 9 agosto, 21:30

Piazza Orsini del Balzo, Mesagne

Ingresso: gratuito

Filippo Graziani

Ivan G / Esclusiva regionale

Filippo Graziani si appresta a toccare le corde più intime del cuore con il suo ultimo progetto che celebra l’eredità di suo padre, Ivan Graziani, leggenda della musica italiana. Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di Ivan, il suo spirito torna a vibrare attraverso Filippo con l’album di inediti Ivan Graziani – Per gli amici. Il disco, uscito il 26 gennaio per Numero 1/Sony, la storica etichetta di Ivan Graziani, è una collezione di otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d’autore e il rock italiano. Un album e un tour che rappresentano un vero e proprio ponte tra generazioni, un dialogo tra padre e figlio che supera il confine del tempo. Un viaggio emozionale, una celebrazione della vita e dell’arte di Ivan Graziani e in cui i fan avranno l’occasione unica di immergersi in un’esperienza musicale che unisce i classici senza tempo come Lugano addio, Monnalisa, Pigro, Agnese ai nuovi brani, eseguiti per la prima volta in un concerto indimenticabile.

Data: 12 agosto, 21:30

Piazza Orsini del Balzo, Mesagne

Ingresso: gratuito

Pooh

Amici x sempre

I fan giovani e meno giovani amano la loro professionalità, complicità e carisma che portano sul palco oggi come all’epoca degli esordi. L’ultimo tour non poteva che chiamarsi Amici X sempre, come il titolo di una loro canzone del 1996 e la loro amicizia sul palco e lontano dai riflettori, con tutti gli alti e bassi del caso. Benché vengano suonati e cantati dal vivo anche brani che hanno reso pionieri i Pooh e che hanno fatto la storia della musica italiana, ogni evento cerca di strizzare l’occhio alla modernità adottando nuove tecnologie e multimedia. I Pooh sono tornati in concerto nel 2024 con la loro musica, rigorosamente dal vivo. Il gruppo, infatti, sarà protagonista di speciali appuntamenti, in programma in estate, in cui Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si preparano a suonare. I Pooh arriveranno così ai nuovi appuntamenti dopo il grande risultato del tour 2023 partito con un grande sold out dallo stadio San Siro di Milano e proseguito con una serie di eventi outdoor.

Data: 24 agosto, 21:30

Foro Boario, Ostuni

Ingresso: a pagamento, biglietti su Ticketone

Nina Zilli

Summer

A circa un anno dall’uscita del singolo Innamorata (14 aprile 2023), Nina Zilli, che si definisce un’artigiana musicale perché adora anche Cinema e TV oltre alla musica, annuncia il suo nuovo tour. Il sound di Nina Zilli è profondamente soul e contaminato da reggae, ska, rocksteady, con un orecchio sempre teso alla tradizione italiana di Mina e Celentano. Il nome d’arte scelto da Maria Chiara, il suo nome di battesimo, unisce una delle sue artiste preferite, Nina Simone, e il cognome della madre. Nina debutta nel 2009 con l’EP omonimo trainato da 50mila, il duetto con Giuliano Palma scelto da Ferzan Ozpetek come colonna sonora del film Mine Vaganti. Nel 2010 partecipa al Festival di Sanremo con L’uomo che amava le donne, con cui ha vinto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Radio e TV. Nina Zilli ha collaborato con importanti artisti del panorama musicale italiano come Diodato, Danti, J-AX, Clementino, Calcutta e Tommaso Paradiso.

Data: 15 settembre, 21:30

Piazza Giovanni XXIII, Francavilla Fontana

Ingresso: gratuito

I Comuni di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni sono i principali sostenitori del festival. La Regione Puglia ha inserito il progetto tra i Grandi Eventi a livello regionale, supportandolo attraverso Pugliapromozione. Già numerosi partner commerciali collaborano al progetto e sono parte attiva delle azioni in essere, sia sotto forma di sostegno tecnico che economico (solo per citarne alcuni Nuovarredo, Antico Viaggi e Turismo, FirePro, Tenuta Moreno, Teknoservice)