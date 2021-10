Antonio Macchia (Segretario Generale Cgil Brindisi): “Domenica di «Resistenza» per la Cgil di Brindisi. La Camera del lavoro si mobilita in via straordinaria – come in tutta Italia – dopo il vile attacco di squadrismo fascista alla sede nazionale di Roma per rispondere all’assurdo atto di violenza nell’ambito della manifestazione contro il «Green pass».

Ringraziamo tutti i partiti, le associazioni, i singoli cittadini e le Istituzioni – in particolare la Prefettura e la Questura e le altre Forze dell’ordine che garantiranno un presidio della nostra sede, già nel recente passato oggetto di simili attacchi di matrice fascista – per la pioggia di attestati di solidarietà e vicinanza alla nostra organizzazione. Ringraziamo anche tutti coloro che stamattina si sono uniti ai compagni della Cgil per presidiare la nostra sede dimostrando con la loro presenza la loro vicinanza e l’attaccamento ai valori costituzionali.

Condanniamo fermamente il gesto e ricordiamo, a chiunque pensi di riportare il Paese ai suoi anni più bui, che la Cgil combatterà fino all’ultimo ogni tentativo di «Restaurazione». Nella Camera del lavoro abitano la Costituzione e la democrazia. E proprio rifacendoci ai valori della Costituzione ricordiamo anche chiunque faccia apologia di fascismo commette un reato. E’ ora di stroncare ogni forma o tentativo di restaurazione di stampo fascista. Per questo chiediamo con forza lo scioglimento di ogni associazione, formazione o partito neofascista.

La Cgil in questa battaglia non arretrerà mai, perché ha nel suo DNA i valori della Costituzione ed ogni attacco, peraltro ingiustificato e ingiustificabile, simile a quello avvenuto ieri a Roma rappresenta un attacco alla democrazia di questo Paese. Abbiamo resistito negli anni più bui, abbiamo resistito negli anni successivi, resisteremo per sempre.”

Brindisi Bene Comune esprime vicinanza e solidarietà alla CGIL per l’attacco organizzato da forze neofasciste con il chiaro obiettivo di minare alle fondamenta la democrazia del nostro paese.

Ogni giorno si assiste a tentativi di infiltrazioni neofasciste in partiti, manifestazioni, dibattiti e in special modo dove vi sono difficoltà e disagi sociali. Il dibattito democratico deve restare sempre nei limiti della costituzione e del rispetto reciproco. Questo clima e questi gesti non sono più tollerabili e ci associamo a tutte le forze politiche democratiche che chiedono lo scioglimento di tutte le forze e i partiti neofascisti.

Claudio Niccoli (Segr. Prov.le IDEAPERBRINDISI) “A nome mio e del movimento che rappresento, esprimo tutta la solidarieta’ alla CGIL per il vile e vergognoso attentato subito nella sede nazionale, ad opera di un gruppo di facinorosi ed esponenti politici della estrema destra.

Il sindacato e’ una delle conquiste della nostra storia democratica, esso è stato rappresentato negli anni da grandi uomini ,alcuni dei quali hanno sacrificato la loro vita per difendere la democrazia, la libertà e i diritti dei lavoratori, spesso il sindacato ha rappresentato un muro invalicabile a difesa delle libertà.

Bisogna avere grande rispetto di chi crede nelle proprie idee e per esse è disposto a sacrificare tutto, senza mai utilizzare la violenza come strumento per far valere le proprie ragioni.

Condanniamo fermamente ogni tipo di violenza, ogni attacco alla libertà di espressione e di opinione.

Chi crede di utilizzare o peggio cavalcare la protesta per politicizzare il disagio di una parte della società,trasformando una battaglia democratica in atti di violenza e di estremismo, deve essere condannato e posto fuori da qualsiasi logica politica e deve essere trattato come un comune delinquente.

Chi continua a credere ad ideologie che la storia ha condannato, che tanti danni ha creato all’umanità è il termometro di un disagio sociale che deve essere combattuto con gli unici strumenti che ha una democrazia, quella del rispetto delle leggi, degli ordinamenti e della solidarietà.

Il resto appartiene non alla politica, ma alla delinquenza che a prescindere dal colore politico deve essere condannata e perseguita”.

Il Circolo di Brindisi del Partito Democratico: “Questa mattina una folta delegazione del Partito Democratico di Brindisi ha partecipato al presidio organizzato dalla CGIL di Brindisi contro l’infame attacco alla sede nazionale dello stesso sindacato e alle aggressioni subite dalle forze dell’ordine ad opera di criminali neofascisti e per dare pieno sostegno a tutte le “strutture” democratiche. Un chiaro tentativo di destabilizzazione della Democrazia ad opera di delinquenti organizzati da movimenti neofascisti a cui bisogna rispondere con ferma determinazione e attraverso la mobilitazione di tutte le cittadine e i cittadini che credono profondamente nella libertà e nei valori democratici.

Per questo tutte le iscritte e gli iscritti del circolo di Brindisi del Partito Democratico giovedì 14 ottobre si incontreranno in un’assemblea nel circolo di Brindisi alla presenza del Segretario Provinciale della CGIL Antonio Macchia, del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e del consigliere regionale Maurizio Bruno per ribadire il sostegno alla proposta del segretario nazionale del Pd Enrico Letta di scioglimento, attraverso un’iniziativa parlamentare, di tutte formazioni neofasciste.”