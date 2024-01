Il “problema casa” è sicuramente uno dei temi più critici da affrontare in termini politici ed amministrativi. Sono numerosissimi i nuclei famigliari brindisini privi di un alloggio adeguato e costretti a vivere in situazioni di promiscuità. Si tratta di persone che, per le loro condizioni economiche, non possono reperire un alloggio in locazione a prezzi di mercato. A queste problematiche occorre dare risposte con l’edilizia economica e popolare assegnando agli aventi titoli gli alloggi nella disponibilità delle Amministrazioni. La Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014 prevede che il bando di assegnazione degli alloggi popolari venga pubblicato con cadenza almeno quadriennale. La attuale graduatoria è stata pubblicata con Determina n. 23 del 31/07/2020 giusto bando pubblicato nel gennaio 2016. Rispetto a quest’ultima data sono tantissime le situazioni di disagio abitativo che sono sorte nel frattempo. Occorrerebbe, quindi, pubblicare senza indugio un nuovo bando considerando che tra la pubblicazione del precedente e l’approvazione della graduatoria sono trascorsi ben 4 anni! Un’altra azione che dovrebbe essere intrapresa da subito è l’esame delle richieste di sanatoria pervenute alla Amministrazione Comunale. Si tratta delle domande di coloro che a suo tempo occuparono un alloggio popolare senza averne i titoli ma che, ai sensi della richiamata Legge Regionale n. 10 del 2014, avrebbero la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Un esame rapido di queste domande consentirebbe alla Amministrazione, tra l’altro, di stipulare i relativi contratti di locazione e di introitare gli arretrati dei fitti per almeno 5 anni. In questa direzione è

stata approvata dalla Giunta Municipale la delibera n. 253 del 03/08/2023 rimasta sostanzialmente inapplicata dagli uffici preposti. Abbiamo quindi indirizzato una nota al Sindaco, agli Assessori preposti alle politiche abitative e alla gestione del patrimonio immobiliare, al Segretario Generale, ai Dirigenti dei settori servizi alla persona e patrimonio e casa affinché vengano rapidamente adottate iniziative nella direzione da noi indicata. Senza considerare che sarebbe quanto mai urgente, in collaborazione eventualmente con Arca Nord Salento, costruire nuovi alloggi popolari utilizzando, ad esempio, i terreni già nella disponibilità della Amministrazione Comunale nella frazione di Tuturano ove risultano anche realizzate le opere di urbanizzazione primaria.

Il Gruppo Consiliare PRI

Veronica MASTROGIACOMO

Gabriele ANTONINO