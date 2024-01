Tra gli interventi finanziati dalla Regione con fondi comunitari rientrano gli interventi di ammodernamento o realizzazione di infrastrutture sociali e socioassistenziali.

Dallo scorso 3 gennaio è operativo un bando che finanzia proposte progettuali che:

• hanno ad oggetto lavori pubblici (restauro/risanamento/ristrutturazione e realizzazione di nuove strutture) e forniture di beni e/o servizi tecnici;

• sono conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica vigente;

• perseguono la sostenibilità ambientale;

• hanno almeno il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica in linea con la normativa vigente in materia di contratti pubblici,

• hanno l’atto amministrativo di approvazione del progetto.

Fra le strutture ammissibili a finanziamento possono rientrare strutture al servizio degli anziani quali case alloggio, case di riposo, residenze socioassistenziali e centri diurni.

Le candidature sono ricevibili a far data dallo scorso 16 gennaio 2024. La procedura valutativa è a sportello e pertanto verranno privilegiate le proposte progettuali secondo l’ordine di arrivo delle stesse e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibile.

In virtù di quanto premesso, il Gruppo Consiliare del Partito Repubblicano, con una nota indirizzata al Sindaco, all’Assessore ai Servizi Sociali, al Segretario Generale ed ai Dirigenti delle Ripartizioni Servizi Sociali e Politiche Economiche, ha sollecitato l’Amministrazione alla partecipazione all’Avviso anzidetto proponendo come luogo idoneo all’intervento la ex scuola di Via Stazione a Tuturano che era già stata inserita nel piano di rigenerazione urbana della stessa frazione con il fine che questo bene divenisse una RSSA attraverso il ricorso al project financing.

La struttura è di grandi dimensioni ed è localizzata al centro di Tuturano, in una posizione strategica. È evidente che realizzare una attività del genere significherebbe soddisfare le esigenze degli anziani brindisini che spesso sono costretti a rivolgersi a strutture operanti in altri comuni della provincia per l’insufficienza di posti nelle RSSA esistenti a Brindisi.

Inoltre la realizzazione di una RSSA nella frazione di Tuturano darebbe anche respiro alla economia di quel quartiere.

Confidando che il suggerimento riceva l’adeguata attenzione il Gruppo Consiliare si è riservato la facoltà di presentare una apposita mozione in Consiglio Comunale.

IL GRUPPO CONSILIARE PRI