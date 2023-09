Il primo test del precampionato della Happy Casa Brindisi ha mostrato ottimi segnali di coesione, spirito di gruppo e condizione atletica dopo la prima intensa fase di preparazione fisica. Il risultato di 80-72 non sorride ai biancoazzurri che possono tuttavia essere soddisfatti per l’esordio in preseason. Lo starting five schierato da coach Corbani presenta Senglin-Morris-Riismaa-Laszewski-Johnson. L’atleta estone realizza i primi 5 punti della Happy Casa mostrando subito una buona condizione fisica dopo gli impegni estivi in nazionale. Il primo allungo sul 7-14 arriva con le fiammate di Senglin preciso al tiro e le rubate di Mitchell in marcatura difensiva su Bowman; Treviso risponde e opera il sorpasso grazie a un contro break di 15-2 sul finire del primo quarto (22-16). Morris commette il terzo fallo personale e coach Corbani deve rivedere le rotazioni molto ridotte in cabina di regia, con Laquintana che fa il suo esordio in campo al minuto 14’ pur non in perfette condizioni fisiche. La Nutribullet si spinge fino al +12 sfruttando anche le diverse imprecisioni dalla lunetta di Brindisi (43-34 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la difesa brindisina sale di livello permettendo di dimezzare il gap di svantaggio al 26’ (50-45), quando Senglin commette il quarto fallo personale. Happy Casa completa definitivamente l’aggancio e sorpasso (55-56) a fine terzo quarto grazie alle giocate di un decisivo Bayehe, presente con iniziative di pregevole fattura. Si accende Mitchell con due triple consecutive a inizio ultimo quarto ma la terna arbitrale decide di sanzionare Bayehe con un fallo tecnico per proteste nonostante una condotta di gara fino a quel punto molto permissiva nei confronti dei giocatori in campo. Treviso trova il nuovo +5, Morris ricuce ancora ed è finale punto a punto dove le triple di Harrison di tabella e Zanelli sparigliano le carte.

In attesa di Varese-Venezia, le finali terzo/quarto posto ore 17:00 e primo/secondo ore 21:00 saranno visibili su Antenna Sud canale 14 e 92 e streaming su www.antennasud.com.

IL TABELLINO

NUTRIBULLET TREVISO- HAPPY CASA BRINDISI: 80-72 (22-16, 43-34, 57-56, 80-72)

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 5, Booker 7, Zanelli 11, Harrison 12, Torresani 3, Faggian 2, Young 11, Scandiuzzi 2, Mezzanotte 14, Allen 3, Paulicap 10. All.: Vitucci.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 9, Mitchell 10, Laquintana 4, Laszewski 6, Landi, Riismaa 11, Lombardi 5, Johnson 8, Bayehe 7, Senglin 12, Valente ne. All.: Corbani.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi