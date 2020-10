Si comunica che nella mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, in seguito ad alcune segnalazioni fatte da alcuni cittadini, ha inviato nota alla Asl al fine di fornire il dettaglio degli orari di apertura del Drive-In For Covid-19 sito in via F.lli Rosselli affinché si possa garantire una presenza fisica e programmata della Polizia Locale.

Il Sindaco, inoltre, ha anche chiesto che il numero di telefono messo a disposizione dalla Asl per la prenotazione del tampone (ad oggi in funzione dal lunedì al venerdì) venga attivato per tutta la settimana con orario continuato.

In allegato la lettera del sindaco Zaccaria indirizzata al dott. Giuseppe Pasqualone, direttore generale Asl Brindisi, e al dr. Stefano Termite, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Asl Brindisi.

