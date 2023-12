Sono stati proclamati nella mattinata di oggi i 12 consiglieri provinciali eletti nelle consultazioni di secondo grado svolte domenica 17 dicembre.

Il responso delle urne ha arriso al centrosinistra che ha guadagnato 9 seggi al centrosinistra (suddivisi tra i 5 della Lista “Impegno per la Provincia” ed i 4 della lista “Democratici e progressisti”). Tre soli i seggi andati al centrodestra che, pure, è maggioranza nel capoluogo di provincia ed in realtà come Ceglie Messapica e Torre Santa Susanna.

Questi gli eletti:

Impegno per la provincia: Rosalba Fumarola, Rocco Muolo, Elio Ciccarese, Lino Luperti, Marco Marra

Democratici e Progressisti: Antonella Vincenti, Domenico Tanzarella, Serafina Latartara, Giuseppe Ventrella

Centrodestra per la Provincia: Lariccia Michele, Pasquale Santoro, Susanna Di Maggio.

Le liste a sostegno di Matarrelli erano due: “Democratici e progressisti” (composta da esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del Partito Socialista) e “Impegno per la Provincia” (composta da amministratori vicini al presidente Matarrelli). Una quella di centrodestra, denominata “Centrodestra per la Provincia”.

Questi i risultati per ogni singola lista

Lista n. 1 Impegno per la provincia

Schede Grigie: 44, 16896 voti

Schede Rosse: 68, 13940 voti

Schede Verdi: 17, 5508 voti

Totali: 129, 36344 voti

Lista n. 2 Centrodestra

Schede Grigie: 16, 6144 voti

Schede Rosse: 51, 10455 voti

Schede Verdi: 32, 10368 voti

Totali: 99, 26762 voti

Lista n. 3 Democratici e Progressisti

Schede Grigie: 16, 6144 voti

Schede Rosse: 45, 9225 voti

Schede Verdi: 54, 17496 voti

Totali: 115, 32895 voti