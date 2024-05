Una due giorni di lavori, organizzata ad Ostuni dal Comitato Regionale fra i Consigli Notarili Distrettuali della Puglia e dal Consiglio Notarile di Brindisi. Un convegno studi sul tema “Professione e ricerca, attualità e problematiche in materia di diritto delle successioni e di diritto societario” in programma venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, presso Ostuni a Mare Resort di Rosa Marina. Obiettivi: aprirsi ai territori, creare occasioni di incontro e confronto fra colleghi su tematiche di stringente attualità, ma anche dialogare con il mondo universitario ed accademico nonché con gli ordini professionali che operano sul territorio di riferimento. Per questo oltre agi illustri relatori, parteciperanno all’evento anche i presidenti dell’Ordine degli Avvocati, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Brindisi, il presidente del Tribunale di Brindisi, oltre ad una nutrita rappresentanza del Consiglio Nazionale del Notariato e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Ostuni e della Provincia di Brindisi.

I lavori saranno avviati dal Notaio Cristina Capozzi, presidente del Consiglio Notarile di Brindisi.

Nella giornata di apertura, venerdì 31 maggio, è prevista una sessione pomeridiana a partire dalle ore 15:00. Numerosi i relatori che approfondiranno diversi temi, tra i quali l’inventario notarile, la rinunzia all’azione di restituzione e alla proprietà immobiliare, la struttura e gli effetti della collazione. A seguire, tavola rotonda sulla deontologia, criticità e prospettive.

Sabato 1 giugno, in mattinata, inizio ore 9:30, si discuterà di diritto privato europeo, della riforma dello sport e del ruolo del notaio, delle novità fiscali in materia di plusvalenze da superbonus; nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, saranno approfonditi i temi delle clausole di russian roulette e di trascinamento e si parlerà del ruolo del notaio nella crisi d’impresa

In allegato il programma integrale dell’evento con temi e relatori

Contatti: consigliobrindisi@notariato.it 0831 528503