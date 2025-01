La Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi presenta il Progetto 8-13, un’iniziativa dedicata ai bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, che mira a sensibilizzarli sull’importanza del volontariato e sull’impegno sociale.

Il Progetto, promosso dai Giovani della Croce Rossa Italiana, prenderà il via il 1° febbraio 2025 e si svilupperà in 12 incontri. Durante il percorso, i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di apprendere valori fondamentali come la solidarietà, il rispetto e l’aiuto reciproco, attraverso attività pratiche, giochi educativi e incontri con figure professionali di rilievo.

Un coinvolgimento delle istituzioni locali

A rendere l’esperienza ancora più speciale, saranno coinvolti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi, la Guardia di Finanza di Brindisi e la Polizia Locale di Brindisi, che parteciperanno ad alcuni incontri per raccontare il loro lavoro e il loro ruolo nella sicurezza e nel benessere della comunità.

Iscrizioni e quota

Per partecipare al Progetto 8-13 è previsto il versamento di una quota simbolica di 1 euro a partecipante, che permette di rendere l’iniziativa accessibile a tutte le famiglie. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un messaggio su WhatsApp o chiamare i numeri 392 089 6976 (Miriam) o 345 943 5940 (Luigi).

Gli incontri si terranno presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi in Strada per la Torretta, 44 (sede della Protezione Civile).

Un’esperienza indimenticabile

Il Progetto 8-13 non è solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un’occasione per divertirsi, crescere e stringere nuove amicizie. Attraverso il gioco e la condivisione, i bambini scopriranno il valore del volontariato, entrando in contatto con realtà che li aiuteranno a diventare adulti più consapevoli e responsabili.