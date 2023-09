L’Associazione SenzaConfine è pronta ad avviare la seconda annualità del Progetto “FuTUra”, percorso formativo che si inserisce nella programmazione artistica dell’ATS Katharà per il Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

“FuTUra” coinvolge attrici e attori tra i 15 e i 22 anni che svilupperanno una propria visione del mondo, attraverso un’attività laboratoriale permanente che si fa materia in forma di parola, movimento, audiovisivo e arte figurativa con un focus attivo sulla contemporaneità.

La didattica, d’ispirazione accademica, ha natura triennale:

– Primo anno: recitazione I livello, teoria e tecnica vocale, dizione, teatro-danza, danza classica, storia del teatro per un totale di trecento ore

– Secondo anno: recitazione II livello, recitazione cinematografica, teoria e tecnica vocale, drammaturgia, teatro-danza, danza classica, storia al cinema per un totale di trecento ore

– Terzo anno: management dello spettacolo, casting, allestimento-studio di uno spettacolo teatrale e di un prodotto audiovisivo per un totale di duecento ore

Il Corpo docenti è formato da:

Vito Alfarano – Coreografo, danzatore, regista, fondatore e Direttore Artistico della Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL

Teresa Cecere – regista, formatrice, autrice e Co-Fondatrice Associazione SenzaConfine

David Marzi – attore, autore, formatore e Co-fondatore Associazione SenzaConfine

Maria Grazia Porcelli – Docente Ordinario di Storia del Teatro e dello Spettacolo e Drammaturgia Francese presso le Facoltà di Scienze dello Spettacolo e DAMS Università degli Studi di Bari.

Antonio Torella – direttore musicale, vocal coach, compositore e formatore presso BSMT e Scuola del Teatro Nazionale Milano

Mariapia Autorino – attrice, docente di recitazione cinematografica e direttrice di Premiere Film

Francesca Potenza – Danzatrice classica, coreografa

Solo nel primo anno di vita di questa ambiziosa programmazione, tre allievi sono stati selezionati da alcune fra le migliori Accademie di teatro musicale in tutta Italia:

 Alessandra di Bari, ammessa al Corso di Diploma Accademico di Primo Livello presso la Prestigiosa BSMT- The Bernstein School of Musical Theatre di Bologna;

 Mattia Campanella, entrato a far parte dell’SDM – Scuola del Musical

 Ilenia Sibilio ha superato l’audizione per l’Accademia il Sistina, diretta da Massimo Romeo Piparo.

I ragazzi e le ragazze di “FuTUra”, inoltre, potranno accedere a workshop, residenze teatrali, incontri con professionisti del settore, borse di studio. Si segnalano lo scorso anno importanti esperienze con Marco Baliani, Rosa Palasciano, Marco Bellocchio e Federico Vigorito, quest’ultimo ha scritturato l’allieva Sandra di Gennaro nel suo allestimento di “Sogno di una notte di mezza estate”, andato in scena nella programmazione del Teatro Sociale e inserito tra gli eventi di “Wow Fasano 2023”.

L’attività formativa si svolgerà al Teatro Sociale di Fasano e nella sede di TeatrOfficina, situata in via Lancia SNC a partire dal 16 ottobre 2023 per completarsi a giugno 2024.

L’accesso al corso sarà regolamentato tramite selezione che si terrà in data 14 ottobre alle ore 17.30 nella sede di TeatrOfficina e consisterà nella partecipazione ad un workshop gratuito di teatro fisico della durata di due ore. Si consiglia abbigliamento comodo.

È richiesta prenotazione inviando mail a senzaconfineteatro@gmail.com o telefonando ai numeri 388 863 3749 – 3313459554

UFFICIO STAMPA

ATS KATHARÀ