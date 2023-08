Giorno 28.07.2023 in Piazza del Popolo in San Pietro Vernotico presso la Casa rurale del Gruppo Azione Locale Terra dei Messapi e sede dell’Associazione culturale “Domenico Modugno”, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto di crowdfunding “Casa Modugno” https://www.eppela.com/projects/10418 per la realizzazione di una targa e di una sagoma da apporsi sull’abitazione a San Pietro Vernotico nella quale è cresciuto il cantautore salentino Domenico Modugno.

Soggetto promotore dell’iniziativa è l’associazione culturale Astra che ha scelto questo progetto come strumento per promuovere la cittadinanza attiva e la creazione di reti sociali con al centro la collettività che diviene promotrice di cambiamento.

Il progetto patrocinato dal Comune di San Pietro Vernotico e dal GAL Terra dei Messapi, ha subito riscosso un positivo riscontro nella cittadinanza, nelle associazioni ed anche nelle aziende presenti alla conferenza oltre ad una delegazione di Polignano a Mare.

Alla conferenza stampa e presentazione del progetto, moderata dal vice presidente dell’associazione Astra Andrea Bracciale, hanno partecipato il Presidente di Astra Antonio Manigrasso, il Sindaco di Mesagne e Presidente della Provincia di Brindisi Tony Matarrelli, la Sindaca del Comune di San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri e l’Assessora alla Cultura Pannofino Noicoletta, il direttore del Gal Antonio Legittimo, il Presidente dell’Associazione Culturale Domenico Modugno e nipote del cantautore Cosimo Modugno.

Presenti i componenti dell’amministrazione comunale in carica ed anche rappresentanti dell’amministrazione uscente, Geom. Epifani Gianluca e Antonella De Matteis, che aveva avviato un percorso di valorizzazione della figura di Modugno, un segnale importante per la collettività.

In piazza, grazie alla disponibilità del proprietario Nicola Cassano, è stata anche esposta l’Alfa Romeo Giulietta del 1961 che ha accompagnato il compianto cantautore durante il suo ultimo concerto nell’agosto del 1993 a Polignano a Mare e si sono proiettati vari contributi video tra i quali quello di un noto collezionista ed ammiratore di Domenico Modugno, Mimmo Carta, che ha conosciuto personalmente l’artista e che con una donazione in maniera importante supportato il progetto.

Presente anche l’autore dell’opera, Architetto Bracciale Vincenzo, anche collezionista di Domenico Modugno che ha illustrato l’idea sviluppata ai presenti e alcune associazioni culturali “Proposte” e “Caffè letterario” da subito sostenitrici che hanno donato quanto raccolto tra i loro aderenti.

La donazione dell’Ass. Proposte si è svolta in diretta per dimostrare la semplicità dell’operazione sul sito.

La serata si è conclusa con il raggiungimento somma di € 2.950 sulle 4.000 necessarie, pari al 65% del target.

Il Presidente dell’associazione, Manigrasso dichiara: “Ringraziamo tutti coloro che ci stanno testimoniando il loro sostegno e ci stanno accompagnando in questa avventura. Il progetto è un esperimento positivo che ci auguriamo realizzi collaborazioni anche con realtà limitrofe. Il prosieguo della valorizzazione della memoria storica di Domenico Modugno, connessa al paese che lo ha visto formarsi, è patrimonio comune e ci auguriamo possa essere volano per un risveglio economico-culturale del nostro Comune anche in un’ottica di promozione del territorio in integrandolo alla vocazione turistica salentina e regionale.”