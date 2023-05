Toni Matarrelli (Presidente della Provincia di Brindisi):

“La promozione del @Brindisi Football Club nel calcio professionistico va ben oltre la dimensione di un’impresa sportiva, comunque straordinaria. Sappiamo quanto i grandi successi nello sport non siano mai eventi casuali ma il risultato di oculati investimenti imprenditoriali, di azzeccate scelte tecniche, di straordinarie prestazioni dei giocatori e, non meno determinanti, di grandi maturità e sostegno dei tifosi.

Per questo il successo del Brindisi è una vittoria che sentiamo appartenere a ognuno di noi e che merita di essere celebrato in tutta la provincia, come una promozione dell’intera comunità, sportiva e non; come un momento di crescita che può e deve diventare ispirazione e propulsione per altri successi. Congratulazioni alla società, ai tifosi e alla città”.

Gabriele Lippolis (Presidente Confindustria Brindisi):

Grande Presidente Daniele Arigliano, bravissimi i dirigenti, fantastici i giocatori e l’allenatore Danucci, unici i tifosi 💙🤍💙 FORZA Brindisi 💙🤍💙

Mauro D’Attis (parlamentare)

Una emozione incredibile. Un successo storico il Brindisi Calcio lascia i dilettanti e finalmente ritorna in Serie C.

Un grande risultato della squadra, dei tifosi che mai hanno mollato ma soprattutto del Presidente Daniele Arigliano che ha realizzato una vera impresa.

Riccardo Rossi (Sindaco di Brindisi):

E’ fatta, Brindisi Football Club torna tra i professionisti in serie C, un traguardo tanto atteso e desiderato da 33 anni da tutta la città. Complimenti al presidente Arigliano, al mister Danucci, allo staff, a tutti i giocatori, ai tifosi che anche oggi hanno sostenuto la squadra fino a Vibo Valentia.

Grazie ragazzi, oggi è una giornata storica.

Sempre più in alto #ForzaBrindisi

Giuseppe Marchionna (candidato sindaco centrodestra)

Oggi abbiamo scritto una pagina di storia della città di Brindisi.

Ma quant’è bello vedere la città tutta unita?

Sogno una Brindisi unita su tutto, proprio come nello sport.

Roberto Fusco (candidato sindaco centrosinistra)

Grande Brindisi Calcio. Serie C. Anche questa è andata. Forza Brindisi

Oreste Pinto (Assessore allo Sport Uscente):

Complimenti a tutti i protagonisti per la storica promozione in Lega Pro!

Che questo sia l’inizio di altri grandi successi, tutti uniti sotto gli stessi valori e sotto l’unica vera bandiera: BRINDISI