Venerdì 12 settembre, Parco Buscicchio ospita il terzo atteso appuntamento della rassegna Foriticà – Il Teatro nel Parco. In scena, alle ore 20,30, “Sete”, con Giorgio Sales e la Compagnia Orsini, una delle realtà di spicco del teatro contemporaneo, in uno spettacolo scritto da Walter Prete, per la regia di Lorenzo Parrotto.

“Sete” è il racconto di un viaggio nella memoria di un luogo. Un equilibrio fragile che viene sconvolto dall’arrivo di un personaggio: eroe per alcuni, antieroe per altri. Il suo ingresso segna l’inizio di una catena inarrestabile di eventi capace di cambiare per sempre il destino del luogo e delle persone che vi gravitano attorno. È sempre difficile sapere davvero cosa si vuole. Per questo, oggi più che mai, ci si affida a chi sembra avere le idee chiare, a chi comunica sicurezza e decisione. È tra queste maglie che prendono forma cinque personaggi. E al centro c’è l’acqua: bene indispensabile, primario, che dovrebbe appartenere a tutti. Ma il valore delle cose cambia in base a chi decide di stabilirlo. Uno spettacolo che ci porta a domandarci cosa davvero conta, tra illusioni, bisogni e sete di vita.

La Compagnia Orsini, realtà di rilievo del teatro contemporaneo – tra i riconoscimenti anche il Premio Ubu 2024 – porta in scena al Parco una storia che affonda nella memoria dei luoghi e nel bisogno profondo dell’uomo di rafforzare la propria sicurezza interiore. Dal 2016, Giorgio Sales è in tournée nei maggiori teatri italiani con produzioni di respiro nazionale.

L’ingresso è libero e gratuito. È possibile comunicare la propria partecipazione al link: http://bit.ly/4peCcbl

Sabato 13 settembre, Giorgio Sales guiderà un nuovo appuntamento del ciclo di workshop Sémina, incontri a cura degli artisti ospiti della rassegna e promossi da SEM – Sant’Elia Malatìa, Scuola popolare di teatro e arti urbane. Il laboratorio, rivolto ad attori, allievi, appassionati e scrittori, ha per titolo “Coltivare il racconto: corpo e voce come strumenti di narrazione” ed è dedicato a pratiche di ascolto e racconto attraverso il corpo. Per partecipare al workshop (a numero chiuso) è necessario prenotarsi al link: https://short-link.me/1d2mq

Foriticà – Il Teatro nel Parco è promosso nell’ambito di SEM – Sant’Elia Malatìa, scuola popolare di teatro e arti urbane, attiva nella Casa di Quartiere di Parco Buscicchio. La rassegna propone una programmazione culturale che intreccia linguaggi diversi e sperimenta nuove forme di espressione, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e giovani al teatro, creando occasioni di incontro e partecipazione nelle periferie.

I prossimi spettacoli in programma: venerdì 26 settembre Daria Paoletta della compagnia Burambò con “Amore e Psiche” (Premio Eolo Awards 2015), racconto che rilegge il mito classico restituendone la forza universale; venerdì 3 ottobre con “VìtVìt! Storia di una pendolare” di Francesca Danese, artista che unisce sensibilità stilistica e sperimentazione contemporanea, dando vita a un lavoro originale e coinvolgente, capace di parlare al pubblico con un linguaggio personale e diretto.

I prossimi workshop in programma: sabato 20 settembre con Sara Bevilacqua “Coltivare il racconto: corpo e voce come strumenti di narrazione”; sabato 27 settembre con Daria Paoletta “Racconti condivisi: l’arte del racconto orale”; domenica 12 ottobre con Francesca Danese e la Compagnia SEM con “Nuovi SEM(i): coltivare comunità di pratiche”.

Il progetto “SEM – Sant’Elia Malatia – Scuola popolare di teatro e arti urbane” è promosso e finanziato da Puglia Culture con il programma di Welfare Culturale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. La rassegna fa parte delle azioni del progetto pilota della Regione Puglia, Dipartimento Turismo e Cultura, che vede quello di Brindisi, a cura dell’impresa sociale ImmaginAbile, tra i due progetti finanziati per dettare le linee guida sul welfare culturale regionale nel prossimo triennio.

Tutti gli spettacoli sono in programma alle ore 20,30 presso Parco Buscicchio (via A. Mantegna, 10, Brindisi). L’ingresso è libero e gratuito. È possibile comunicare la propria partecipazione attivando il biglietto virtuale allo spettacolo “Sete” al link: http://bit.ly/4peCcbl

Il biglietto virtuale non garantisce il posto a sedere, è uno strumento utile a fornire all’organizzazione dati sull’affluenza. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno della Casa di Quartiere di Parco Buscicchio.

Il programma aggiornato è disponibile sui canali social Collettivo ImmaginAbile e Legami di Comunità.

Info: 340 2745413