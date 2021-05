Il 18 maggio 2021 si sono svolte le attività di monitoraggio del trapianto pilota di Posidonia Oceanica effettuato nel mese di Febbraio 2021 nell’area costiera del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere nell’ambito del progetto Interreg SASPAS (Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea) finanziato a valere sulle risorse del programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020.

Presenti il Dott. Andrea Rismondo per il Partner Cooperativa SELC, il personale specializzato individuato per questa attività, il Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela Milone ed il Comandante Luogotenente Giovanni Punzi per la Delegazione di Spiaggia di Villanova di Ostuni.

Un ringraziamento per la disponibilità ed il supporto va alla Lega Navale di Ostuni nella persona del Presidente Dott. Carparelli e al Comandante della Guardia Costiera di Brindisi Fabrizio Coke.

Dal primo monitoraggio è emerso che il trapianto effettuato, dalla Società Biosurvay, risulta essere in buono stato e che i rizomi delle talee di Posidonia Oceanica stanno crescendo.