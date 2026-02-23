Scaduti i termini per la presentazione delle candidature alle elezioni provinciali del 15 marzo, il quadro è definito: una lista unica sostiene il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, mentre due liste appoggiano il sindaco di Brindisi Pino Marchionna.

Dopo che il centrodestra — rimasto scoperto dopo il ritiro di Giovanni Barletta — ha scelto Pino Marchionna, sindaco di Brindisi, per la presidenza della Provincia, attorno al suo nome si è ricompattato il fronte composto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Sul lato opposto, il centrosinistra ha formalizzato la propria strategia con la lista unica “Comunità protagoniste – Pomes Presidente”, a sostegno del sindaco di Ostuni Angelo Pomes, puntando su una squadra fortemente ancorata ai territori e ai sindaci in carica.

Il centrosinistra punta sulla compattezza dei sindaci per blindare il voto ed evitare sorprese nell’urna segreta. Il centrodestra, pur partendo da una presenza amministrativa più ridotta, prova a giocare la carta Marchionna e a massimizzare il consenso trasversale.

La partita resta aperta. E, come spesso accade nelle elezioni provinciali, molto si deciderà lontano dai riflettori.

Determinante, come sempre nelle elezioni provinciali, sarà il voto ponderato dei consiglieri comunali, con il peso maggiore concentrato nei comuni della fascia verde (Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Ostuni).

Le liste presentate:

Centrodestra – due liste a sostegno di Marchionna

Lista “Alleanza civica Brindisi” (area Forza Italia–Lega e civiche)

Vincenzo Calabretti

Maria Caccia

Maurizio Colella

Laura De Mola

Pasquale Luperti

Lidia Penta

Ernestina Sicilia

Giovanni Spennati

Lista Fratelli d’Italia

Katia Albanese

Raffaele De Maria

Virginia Giancola

Luana Iaia

Cosimo Damiano Leccese

Saverio Ligorio

Francesco Lotesoriere

Giancarlo Marinò

Rosa Massello

Giuseppe Sorio

Centrosinistra – lista unica

“Comunità protagoniste – Pomes Presidente”

Denise Aggiano

Maria Lucia Argentieri

Carmine Brogna

Daniela Capone

Nicola Cavallo

Agnese Cavallone

Elio Ciccarese

Rosalia Fumarola

Massimo Lanzilotti

Marco Marra

Enzo Perrini

Francesco Zaccaria