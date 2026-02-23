Scaduti i termini per la presentazione delle candidature alle elezioni provinciali del 15 marzo, il quadro è definito: una lista unica sostiene il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, mentre due liste appoggiano il sindaco di Brindisi Pino Marchionna.
Dopo che il centrodestra — rimasto scoperto dopo il ritiro di Giovanni Barletta — ha scelto Pino Marchionna, sindaco di Brindisi, per la presidenza della Provincia, attorno al suo nome si è ricompattato il fronte composto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.
Sul lato opposto, il centrosinistra ha formalizzato la propria strategia con la lista unica “Comunità protagoniste – Pomes Presidente”, a sostegno del sindaco di Ostuni Angelo Pomes, puntando su una squadra fortemente ancorata ai territori e ai sindaci in carica.
Il centrosinistra punta sulla compattezza dei sindaci per blindare il voto ed evitare sorprese nell’urna segreta. Il centrodestra, pur partendo da una presenza amministrativa più ridotta, prova a giocare la carta Marchionna e a massimizzare il consenso trasversale.
La partita resta aperta. E, come spesso accade nelle elezioni provinciali, molto si deciderà lontano dai riflettori.
Determinante, come sempre nelle elezioni provinciali, sarà il voto ponderato dei consiglieri comunali, con il peso maggiore concentrato nei comuni della fascia verde (Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Ostuni).
Le liste presentate:
Centrodestra – due liste a sostegno di Marchionna
Lista “Alleanza civica Brindisi” (area Forza Italia–Lega e civiche)
Vincenzo Calabretti
Maria Caccia
Maurizio Colella
Laura De Mola
Pasquale Luperti
Lidia Penta
Ernestina Sicilia
Giovanni Spennati
Lista Fratelli d’Italia
Katia Albanese
Raffaele De Maria
Virginia Giancola
Luana Iaia
Cosimo Damiano Leccese
Saverio Ligorio
Francesco Lotesoriere
Giancarlo Marinò
Rosa Massello
Giuseppe Sorio
Centrosinistra – lista unica
“Comunità protagoniste – Pomes Presidente”
Denise Aggiano
Maria Lucia Argentieri
Carmine Brogna
Daniela Capone
Nicola Cavallo
Agnese Cavallone
Elio Ciccarese
Rosalia Fumarola
Massimo Lanzilotti
Marco Marra
Enzo Perrini
Francesco Zaccaria