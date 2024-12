Nelle scorse ore è stato pubblicato il decreto di esproprio per l’acquisizione nel patrimonio pubblico delle aree destinate ad ospitare l’area mercatale ed eventi progettata dall’Amministrazione Comunale nel Giardino delle Delizie al confine tra i quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie.

“Dopo l’approvazione del primo stralcio di interventi dello scorso ottobre – spiega l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – compiamo un altro passo decisivo per la realizzazione dell’area mercatale ed eventi. Il decreto di esproprio ci consentirà di acquisire l’intera area di 45 mila mq dove sorgerà un’opera pubblica polifunzionale che sarà in grado di soddisfare le esigenze degli operatori del settore e dei cittadini.”

Il decreto è arrivato al termine di un lungo lavoro preliminare durante il quale tutti i proprietari dei terreni hanno ricevuto i provvedimenti che, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, contenevano una stima del valore del terreno. Conclusa questa fase di interlocuzione formale con i proprietari che avevano la facoltà di accettare la proposta economica del Comune o di avviare una procedura di stima negoziata nelle modalità previste dalla legge, con l’emissione del Decreto viene disposto il passaggio del diritto di proprietà degli immobili e dei terreni in capo al comune.

“Per l’area mercatale ed eventi – prosegue il Sindaco Antonello Denuzzo – siamo arrivati ad una fase cruciale. Solo con l’acquisizione dell’intera area potremo completare tutti i lavori che abbiamo progettato. La realizzazione di questa infrastruttura, a pochi passi dall’attuale area mercato, migliorerà i servizi a disposizione degli operatori con un impatto molto positivo sulla qualità della vita dei residenti del quartiere Peschiera e aumenterà la dotazione dei parcheggi cittadini.”

Lo scorso ottobre la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto del primo stralcio di interventi da 1,1 milioni di euro. Il primo step di lavori interesserà la parte estrema del giardino delle Delizie che confina con via Foscolo e viale Germania. Su questo terreno, che da anni si presenta come uno spazio rurale privo di identità, sarà realizzato un parcheggio per i mezzi degli operatori e per gli automobilisti. L’area sarà dotata di illuminazione e percorsi pedonali per il collegamento con la viabilità esistente con una pavimentazione realizzata con materiali che non permetteranno l’accumulo di acqua in superficie. È previsto, infine, un intervento di messa in sicurezza del fabbricato rurale presente.

“Il progetto che ci apprestiamo a realizzare – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – toccherà ben due quartieri, portando un miglioramento dei servizi a disposizione con un’area mercatale, uno spazio per gli eventi pubblici, un’area verde, ma anche un parcheggio idoneo a passare dal mezzo privato a quello pubblico o per spostarsi a piedi verso il centro cittadino che dista poche centinaia di metri.”

L’ampio terreno, che si estende su una superficie di 45 mila mq, accoglierà uno spazio polifunzionale dedicato a mercati, fiere, sagre ed eventi con zone pensate per attività sportive, svago, passeggio e relax. A completare la dotazione dell’area ci saranno servizi igienici, illuminazione pubblica e sistema di videosorveglianza.

