E’ uscito il 24 ottobre, su tutte le piattaforme digitali, “Le Ragazze del 1960”, il nuovo singolo interpretato dal musicista brindisino Angelo Trane.

Il brano è firmato dal Maestro Franco Micalizzi (musica e produzione), direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore di colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano tra cui “Lo chiamavano Trinità”, “Roma a mano armata”, “Napoli violenta” e “L’Ultima neve di primavera”.

Il testo della canzone è di Carla Vistarini, autrice di canzoni per Ornella Vanoni (La voglia di sognare), Mina (Buonanotte, Buonanotte), Renato Zero, Mia Martini (La nevicata del ’56), Patty Pravo, Riccardo Fogli e Amedeo Minghi. “Le Ragazze del 1960” è stato pubblicato da New Team Music e rappresenta un raffinato omaggio alle donne e all’Italia di quegli anni.

Angelo Trane ci mette la sua calda e morbida voce, avvolta da sonorità e atmosfere rievocative che richiamano il fascino degli anni ’60 con vivacità ed eleganza.

Un culto che celebra antichi ricordi, vecchie emozioni e la bellezza della femminilità.

Angelo Trane, cantante, compositore, arrangiatore, produttore, pianista e sassofonista di successo è tra i più apprezzati artisti della scena musicale italiana.

L’artista pugliese è reduce dal successo televisivo “Storie di donne al bivio” con Monica Setta su RAI2, programma estivo che lo ha visto protagonista, a testimonianza di un percorso artistico che apre a nuove, interessanti, gratificanti e importanti strade.

MARCO GRECO