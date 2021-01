Dal 21 dicembre 2020, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Pandora’s Box”, il quarto album di David Place. Il cantautore e chitarrista folk australiano e pugliese di adozione, nel nuovo disco affronta il tema della quarantena.

La pandemia è raccontata con uno sguardo cinico e talvolta ironico avvolto da un sound prevalentemente folk, contaminato da influenze blues, pop e reggae. Nel nuovo lavoro discografico di David Place hanno collaborato Sebastiano Lillo, Umberto Colentini, Gabriele Cavallo, Teodoro Carriero, Maria Grigoryeva, Donny Balice e Carlo Petrosillo.

David Place è nato a Melbourne in Australia. Inizia a suonare la chitarra nel 2002 a Londra. La carriera come musicista inizia nei pub e dentro i locali del Regno Unito.

Nel 2009 debutta con il suo primo album “Perfect Silence”, seguito dal suo secondo disco “City in the South”. Nel 2018 pubblica “Rollercoaster”, il primo disco realizzato in Italia.

“Pandora’s Box” di David Place è edito da Trulletto Records in collaborazione con A.MA Edizioni e con il supporto della “Programmazione Puglia Sounds Producers 2020-2021”.

MARCO GRECO