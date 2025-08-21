La Regione Puglia ha pubblicato l’avviso per la selezione di proposte progettuali destinate al potenziamento e alla qualificazione degli Info-point turistici aderenti alla rete regionale.
Le domande potranno essere presentate dal 22 agosto al 15 settembre 2025 (ore 23:59) esclusivamente tramite PEC all’indirizzo avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it.
L’iniziativa, finanziata con un budget complessivo di 1 milione di euro (DGR n. 1083/2025), rientra nel P.O.C. 2021-2027 – Area Tematica Competitività imprese – Linea di intervento Turismo e ospitalità. Ogni progetto potrà ottenere un contributo massimo di 16.000 euro per interventi da realizzare tra il 15 ottobre 2025 e il 30 gennaio 2026, con una durata minima di 60 giorni continuativi.
Possono partecipare i Comuni pugliesi già titolari di un Info-point operativo e conforme agli standard previsti dalla DGR 876/2017, alla data di presentazione della domanda.
La documentazione completa – compresi avviso, modulistica e allegati tecnici – è disponibile sul portale istituzionale Turismo Regione Puglia.
Per richieste di chiarimento è possibile scrivere alla PEC, indicando nell’oggetto: “Chiarimenti Avviso Interventi di qualificazione degli Info-Point – Anno 2025”.
