Perché il Comune di Brindisi non segue la stessa strada tracciata di recente da quello di Fasano in tema di licenze e autorizzazioni per Ncc (noleggio con conducente)?

Dopo una battaglia durata più di un anno, infatti, l’Amministrazione guidata dal sindaco Zaccaria è stata tra le prime a livello nazionale a sfruttare senza indugio l’opportunità offerta dallo sblocco delle licenze Ncc (sancito lo scorso anno con sentenza della Corte Costituzionale) e ad attivarsi, in tal senso, attraverso l’emanazione di un bando, a conclusione del quale sono state consegnate ben 19 autorizzazioni ad altrettanti operatori del settore noleggio con conducente.

Una iniziativa che, a questo punto, ci sentiamo di suggerire al Comune di Brindisi, nella consapevolezza che, in una città come la nostra, dotata di porto e aeroporto, il problema della mobilità e del trasporto è molto sentito e l’eventuale, futura predisposizione, attraverso uno specifico bando, del Comune di Brindisi a concedere simili autorizzazioni non potrebbe che giovare all’intero sistema.

Notiamo da alcuni mesi, Brindisi visitata da molti turisti, oltre che da i croceristi, al nostro aeroporto, sbarcano tanti villeggianti che devono raggiungere le strutture ricettive dalla marina di Specchiolla fino a Savelletri – Fasano (BR), oltre alle località di Carovigno Ostuni Ceglie e Cisternino, e il Leccese, cominciamo a migliorare i servizi, muoviamoci per tempo, sono valide opportunità per chi vuole investire e per il territorio, una Amministrazione deve essere attenta al settore produttivo, non litigiosa frammentata ed improduttiva.

Il coordinamento cittadino di Puglia Popolare