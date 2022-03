SSD Brindisi comunica che l’amministrazione comunale, in accordo con STP, ha messo a disposizione, a , tre pullman per la trasferta di Fasano. Già da questo pomeriggio si potrà aderire all’iniziativa prenotando il proprio posto a sedere presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53.

Solo chi è in possesso del biglietto per il derby di domenica potrà aderire all’iniziativa. Si ricorda che i ticket si possono acquistare attraverso il seguente link: https://www.ciaotickets.com /biglietti/fasano-brindisi-calcio

Domenica i pullman partiranno da Viale Spalato alle ore 13.30.

SSD Brindisi ringrazia l’amministrazione comunale e la STP per l’apprezzabile iniziativa.