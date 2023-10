Happy Casa Brindisi annuncia con soddisfazione il rinnovo di partnership con “QFORT”, jersey sponsor anche per la stagione sportiva 2023/24. Infatti, il brand della famosa multinazionale sarà presente sul fronte della maglia da gioco che la squadra biancoazzurra indosserà nel dodicesimo campionato consecutivo in Legabasket Serie A.

QFORT è leader nel settore delle finestre e porte termoisolanti per il mercato europeo, attiva in Italia, Francia, Austria, Belgio, Germania, Svizzera e Romania, costruisce prodotti progettati per resistere (il payoff dell’azienda è, per l’appunto questo) con un nuovissimo showroom di 500 mq. situato a Torchiarolo in via Brindisi, 141 appena fuori dall’uscita della superstrada Lecce – Brindisi, a cui si aggiunge un magazzino di 1000 mq. All’interno dell’azienda il director manager Elvezio Solazzo guida un team formato da quattro agenti commerciali, un ufficio tecnico specializzato e tre squadre di posatori e collaboratori altamente qualificati. A metà strada tra Lecce e Brindisi, l’azienda ha scelto come location Torchiarolo proprio con la volontà di far nascere sinergie lavorative con i paesi limitrofi, con le province di Lecce e Brindisi e di incrementare la presenza in nuove zone della Puglia con l’apertura di altri punti vendita entro i prossimi 5 anni.

QFORT Brindisi ha la possibilità di confrontarsi con il privato, con le imprese e i professionisti grazie alle formazioni multidisciplinare dei propri dipendenti che riescono a instaurare ottimi rapporti con ogni tipologia di cliente. L’ambizione è alla base dei progetti dell’azienda maturata dall’esperienza accumulata negli anni e dai prodotti con cui si lavora quotidianamente.

Se a tutti questi plus si aggiunge la velocità nella consegna grazie ai potenti mezzi di produzione dell’azienda e l’unicità nel tipo di servizio offerto la Qfort Brindisi può puntare in alto senza alcun minimo dubbio.

“Possiamo sintetizzare il tutto con una bella frase…la nostra splendida storia continua più forte che mai – queste le dichiarazioni del direttore marketing & commerciale Fanigliulo – “Con la Qfort e con il suo titolare Elvezio Solazzo è nato un rapporto splendido nella scorsa primavera e sia noi che loro abbiamo capito il potenziale che può sviluppare questo accordo. Sono orgoglioso e felice che una realtà così importante a livello internazionale e nazionale abbia deciso di continuare al nostro fianco rafforzando questa partenrship, siamo del resto uniti dall’ambizione comune di raggiungere grandi traguardi sportivi e imprenditoriali”.

Per qualsiasi info visitate il sito www.qfortbrindisi.it, le pagine social o chiamare negli orari d’ufficio allo 0831-215913. Ancora tutti insieme #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi