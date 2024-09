Una sintesi scientifica dell’attività delle Breast Unit presenti su tutto il territorio nazionale sarà al centro della decima edizione del format Quality of care, Quality of life, in programma il 9 e 10 settembre nella sala conferenze dell’Autorità portuale di Brindisi, promosso da Anisc, l’Associazione nazionale italiana senologi chirurghi, con il patrocinio della Asl Brindisi e di tutte le più importanti società scientifiche di settore.

Responsabile scientifico è Stefano Burlizzi, che è anche presidente dell’evento con Francesco Caruso e Maurizio Ressa. La segreteria scientifica è composta da Felicia Giacobbe, Roberta Cabula, Valerio De Santis, Alba Di Leone, Nicoletta Troiano, Francesco Valenti. Quality of care, Quality of life ospiterà quest’anno il secondo congresso Anisc Next Generation dal titolo “The Future is Now”. Il direttore generale Maurizio De Nuccio porterà i suoi saluti alle 9 nella seconda giornata.

“Brindisi – spiega Stefano Burlizzi, dirigente responsabile della Unità operativa di Chirurgia senologica dell’ospedale Perrino – ospita ancora una volta uno dei più importanti appuntamenti a livello nazionale. Protagonisti saranno i giovani senologi che, con il proprio entusiasmo, garantiranno un grande apporto alla comunità scientifica, con il contributo di autorevoli rappresentanti delle principali associazioni”.

La prima sessione sarà dedicata alle novità in campo diagnostico e ai modelli organizzativi, nelle sessioni successive si entrerà nel vivo delle più attuali tematiche legate all’area chirurgica senologica, sia oncologica che ricostruttiva, per quest’ultima con il supporto scientifico e organizzativo della Sicpre, la Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica. Farà da corollario, per la prima volta, un’ampia sessione poster, con presentazioni di elevato livello scientifico provenienti da quasi tutte le regioni italiane e un premio che sarà assegnato nel corso del congresso.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI