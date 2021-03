Dal 24 marzo è disponibile su tutti gli store digitali l’EP “Quando torneranno gli abbracci” (Edizioni Lungoviaggio – Lunarock Records) di Gianluigi Cosi.

I testi e la musica sono scritti del cantautore brindisino mentre gli arrangiamenti sono curati da Fabio Masi (Famas).

“Quando torneranno gli abbracci” è un album di speranza realizzato in un periodo storico alquanto complicato come quello che stiamo vivendo.

L’arte può aiutare a offrire nuove riflessioni e a trasmettere creatività e bellezza attraverso note e melodie.

Il nuovo lavoro discografico di Gianluigi Cosi è un disco tutto da scoprire, per capire come, talvolta, nascono le idee in un periodo di profonda difficoltà per tutti i musicisti e per gli operatori dello spettacolo.

Nel nuovo album di Cosi sono presenti sei brani in perfetto stile cantautorale, ogni canzone racconta una storia: “Gio Evan” è un omaggio a un artista pieno di sensibilità e molto vicino alla natura. “Dario”, dedicato al compianto amico Bresolin, è il ricordo di una bella persona che ha lasciato il segno con la sua voce, il suo sorriso, la sua voglia di vivere.

“Per il suo bene” è un brano che parla di chi ha il coraggio di lasciare per il bene di qualcuno, anche a costo di perdere l’amore. “Flanella” è una canzone d’amore che nasce sotto le lenzuola. Nel nuovo disco di Gianluigi Cosi è presente una cover, “Non abbiam bisogno di parole” di Ron. La copertina di “Quando torneranno gli abbracci” è di Filippo Motole (Studio Clessidra).

“Quando torneranno gli abbracci” di Gianluigi Cosi è un disco ben costruito e sostiene una estetica musicale generosa. Un lavoro ricco di fiducia e amore, dove niente è perduto.

MARCO GRECO