Questa notte, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da una donna che in vita aveva espresso la volontà di donare.

Il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari e dal Cardarelli di Napoli che hanno lavorato insieme a quelle del presidio brindisino. Le operazioni sono terminate intorno alle 7 di questa mattina, sotto la guida dalla dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale delle attività di prelievo.

Anche per questo prelievo multiorgano è intervenuto il personale del blocco operatorio e il team di Anestesia e Rianimazione guidata dal direttore Massimo Caló.

Il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio a riguardo dichiara:

“Desidero esprimere, a nome mio e di tutta la ASL di Brindisi, la più profonda gratitudine e il più sentito cordoglio per il gesto di straordinaria generosità compiuto dalla donatrice e dalla sua famiglia.

Nella notte appena trascorsa, presso l’Ospedale Perrino, è stato possibile portare a termine una importante donazione di organi che rappresenta un atto di altissimo valore umano e civile. In un momento di grande dolore, la scelta di donare restituisce speranza e vita ad altre persone, incarnando i principi più nobili della solidarietà.

Rivolgo inoltre un sincero ringraziamento a tutto il personale sanitario coinvolto – medici, infermieri e operatori – che con professionalità, competenza e sensibilità ha reso possibile il buon esito dell’intervento.

La ASL di Brindisi continuerà a promuovere la cultura della donazione, consapevole che ogni gesto come questo rappresenta un dono prezioso per l’intera comunità.”

Un ringraziamento particolare va a tutte l’équipe chiamate in causa con le relative professionalità intervenute, alla Direzione sanitaria del Perrino e al Centro Regionale Trapianti, guidato dal prof. Loreto Gesualdo, per la professionalità, la rapidità e la sensibilità dimostrate in ogni fase dell’attività.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI