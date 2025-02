Nel corso dell’ultimo week-end, presso il “PalaFlorio” di Bari, si sono svolti i campionati interregionali di Taekwondo categoria “Forme” riservato a tutte le cinture e alle categoria: Childern; Kids; Cadets; Junior; Senior; Under 60; Master e Grand Master.

Presenti 49 società provenienti da alcune regioni della penisola più la Regione Sicilia, per un totale di 720 partecipanti. Viso l’alto numero degli iscritti, le competizioni si sono svolti su quattro quadrati, facendo si che la manifestazione si protaesse per circa dodici ore.

Un nuovo importantissimo traguardo è stato conquistato degli atleti e dal Grand Master Cosimo Spinelli.

Tre le medaglkie conquistate: medglia d’oro: Elisa Maria Cassiano c.n. 3° Dan, Cosimo Spinelli c.n. 9° Dan. Bronzo per Federico Mevoli c.n. 2° Dan.

Gli atleti: Capasa Luciana, Edoardo Melileo; Francesca Gemma Moroni; Piraino Caterina e Piraino Filippo, per pochi decimi non hanno disputato la semifinale. Le medaglie arricchiscono il nutrito palmares della società brindisina, orgogliosa della 98ma medaglia conquistata da Spinelli.

Al termine l’esecuzione delle forme: Hansoo e Sipjin, il responsabile degli arbitri: Maestro Fernando Melendugno, ha portato a conoscenza del folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto, che Spinelli essendo il più anziano Maestro-Atleta della FITA (Federazione Italiana Taekwondo), il più alto in grado del sud Italia, è da esempio per i giovani atleti e per coloro che vogliono intraprendere questa meravigliosa disciplina olimpica visto che all’età di 78 anni si mette ancora i gioco. Subito è partita una standin-ovation.

Si può affermare che dirigenti, tecnici e rispettivi genitori, possono andare fieri per le medaglie conquistate e per le ottime esecuzioni fornite da da tutti gli atleti.

