“Quantu me pari bella” – Omaggio alla terra salentina è il titolo del video musicale della danzatrice brindisina Daniela Errico.

Nel segno dell’unione di più elementi, il video racconta della passione per la musica, per il ballo, per la pizzica in particolare, e per la terra salentina, del suo battito e della sua naturale bellezza che ( r ) accoglie il tutto. Un susseguirsi di immagini di un viaggio denso – grazie al lavoro di video editing della fotografa Mari Giaccari e alle riprese di Mino Errico – verso una terra presentata da gesti e passi, dall’espressione della sua stessa natura e dei suoi colori, dalle calde campagne salentine, sino a proiettarsi verso la costa ed un mare che travolge ed abbraccia sguardi vissuti.

Sui passi e gesti di Daniela Errico, la grande protagonista è la musica, all’interno di un video (durata 2’ 04’’) che si compone del brano gentilmente concesso da Enza Pagliara, “Quantu me pari bella”, tratto dall’album “Frunte de Luna” (2009, Animamundi). Tra le più conosciute interpreti della musica di tradizione salentina a livello internazionale, Enza Pagliara, nata a Torchiarolo, è da sempre impegnata a tramandare la cultura musicale della sua terra, attraverso un percorso che in questi anni l’ha portata a calcare palchi e teatro del mondo intero. Ha più volte dichiarato: “Il rischio, quando noi, interpreti della tradizione, ci volgiamo al passato, è quello di reinterpretarlo in maniera talmente libera da annientare l’identità della versione originale. Invece ci vuole rispetto…”

Scenografia e protagonista la terra di Sannicola (Le), Lido Conchiglie, nella quale invece la ballerina brindisina è cresciuta: nelle sue radici piantate e mai dimenticate nella casa al mare dei nonni, lungo il “corso” per la passeggiata fino alla Montagna Spaccata, il bagno alla Bonifica e poi oltre l’Aeronautica. “Un vero omaggio alla bellezza – ne ha scritto la Proloco di Lido Conchiglie Sannicola – in cui si esprime tutta la passione per la musica e la nostra bellissima terra”.

Pubblicato da poche ore, il video conta già centinaia di visualizzazioni, riscontrando lodi ed interesse da appassionati ed addetti ai lavori.

Il video è disponibile e visibile sul canale You Tube “Daniela Errico Pizzica”.

Progetto di Daniela Errico, Danzatrice Daniela Errico, Riprese di Mino Errico, Video editing Mari Giaccari Fotografa, musica Enza Pagliara con il brano “Quantu me pari bella”.

Maggiori informazioni.

Link diretto: https://www.youtube.com/watch?v=mzfEYiLQs2o

Canale You Tube: Daniela Errico Pizzica

Instagram: @daniela_errico_pizzica

Mari Giaccari: marigiaccarifotografia.com