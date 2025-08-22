Forse qualcuno non si rende ancora conto che è finito il tempo delle passerelle, soprattutto in un momento in cui l’aria è ormai satura di campagna elettorale. L’immobilismo, l’indifferenza e, in alcuni casi, forse anche l’incompetenza, non possono essere giustificati da iniziative sterili e inconcludenti.

Effettuare sopralluoghi concordati preventivamente con la ditta che gestisce il servizio non serve assolutamente a nulla.

È invece l’effetto sorpresa a offrire l’opportunità di riscontrare e affrontare concretamente i disservizi.

Sono passati ormai diversi giorni da quando ho sollecitato ripetutamente, anche tramite stampa e comunicazioni ufficiali, la convocazione di un tavolo di confronto urgente.

Una convocazione che, come da mia richiesta, avrebbe dovuto attivare l’assessore all’Ambiente, ma che ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro.

Ciò è particolarmente grave se si considera la necessità di affrontare la situazione in maniera costruttiva, con un dialogo leale e trasparente, al fine di migliorare il servizio in città.

Per questo motivo, in qualità di presidente della Commissione Ambiente, oggi ho inviato una convocazione ufficiale a:

– Assessore all’Ambiente Antonucci

– Dirigente del Settore Ambiente Ing. Morciano

– Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) Ing. Fischetto

– Comandante della Polizia Municipale Antonio Orefice

– Azienda Teknoservice, invitando a delegare un proprio rappresentante

È arrivato il momento di agire concretamente e di mettere al centro l’interesse dei cittadini, attraverso un confronto serio e costruttivo.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Città di Brindisi