Nelle ultime ore continuano ad arrivare segnalazioni per quanto concerne la difficoltà di accesso al Pronto Soccorso.

La carenza e le difficoltà nel reperire medici da impiegare comporta un ritardo notevole sulle prestazioni nei confronti dei cittadini.

Nella giornata odierna e non solo, recarsi in Ospedale per un urgenza potrebbe significare dover attendere diverse ore prima di essere visitati.

Un solo medico effettivo per la gestione degli accessi non è sufficiente.

Occorre trovare soluzioni immediate in quanto il nosocomio brindisino riceve i pazienti dell’intera provincia.

Allo stato attuale, malati Covid e non Covid rischiano di passare ore e forse l’intera giornata sulle barelle senza poter essere curati.

Per questo ho interessato il Presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia alla Regione Puglia Stefano Lacatena e il Vice Presidente della Commissione Sanità Paride Mazzotta per chiedere urgentemente un incontro con il D.G. Pasquale al fine di trovare le possibili soluzioni sulla questione.

Gianluca Quarta

Dirigente Regionale Forza Italia

Consigliere Comunale Forza Italia