Ancora tanta soddisfazione per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa, che conta ancora ottimi risultati raggiunti dai suoi atleti. Quattro di loro, hanno superato brillantemente gli esami di Poom (grado della cintura nera al di sotto dei 15 anni) e Dan, tenuti sotto il cospetto delle Commissioni FITA (l’unica Federazione di Taekwondo in Italia riconosciuta del CONI, Sport e Salute e dal CIO).

Con impegno e tenacia, gli atleti hanno superato tutte le prove di esame: Riccardo Ladisa, ha superato gli esami di 1° Poom; Errico Alessio e Palazzo de Nicola Edoardo quelli di 3° Poom, mentre Federico Mevoli quelli di 3° Dan.

Grazie alla sua costanza, preparazione e mentalità che lo hanno sempre contraddistinto, il Grand Master Cosimo Spinelli cintura nera 9° Dan (l’unico con il più alto grado in Puglia), in 52 anni di insegnamento, ha fatto si che 316 allievi hanno raggiunto il grado di cintura nera. Di questi, 90 hanno attenuto il 2° Dan, 37 il 3° Dan e 6 il 4° Dan. Dodici atleti hanno preso la qualifica di allenatore e 15 quella di arbitro.

Più che soddisfatti Dirigenti, D.T. e rispettivi genitori dei summenzionati ragazzi per la conquista della cintura nera , per il 3° Poom e Dan. Un plauso va anche ai loro che con notevoli sacrifici, condividono con i propri figli ogni attimo e ogni momento. Senza il loro apporto la nostra Associazione non esisterebbe.