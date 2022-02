A partire dalle 17.30, Piazza Vittoria sarà la scena di un lungo spettacolo per bambini e adulti.

E’ “Bimbobell”, all’anagrafe Marcello Turroni, artista che nel 2015 partecipò al talent “Tu si que vales”.

Lo spettacolo comprende canzoni da animare, giochi con tanti premi Hasbro, piccole scenette e gag per sane e simpatiche risate di gruppo. Inoltre micro magie e trucchi di Arianna Barlini (terza classificata al campionato del mondo). Ad ogni bambino sarà regalato il libro di Bimbobell da colorare con giochi, quiz e filastrocche, oltre a una cartolina con foto.

Con il suo Show, Marcello Turroni ha partecipato numerosi eventi di prestigio, fra cui il Motor Show e lo Zecchino d’Oro di Bologna, una tappa Romagnola del Giro d’Italia, il Carnevale dei Bambini con La Melevisione a Falconara Marittima, diversi spettacoli in giro per l’Italia insieme a Cristina d’Avena, nella sua carriera radiofonica ha duettato e conquistato vari personaggi, da Lucio Dalla a Max Pezzali, da Antonella Clerici a Gianni Morandi, passando per Carlo Conti, Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani… tanto per citarne alcuni.

A settembre 2015 Bimbobell ha partecipato alla trasmissione “Tù Sì Que Vales” su Canale 5 coinvolgendo i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Mara Venier e i presentatori Belen Rodriguez e Francesco Sole. A febbraio 2018 Bimbobell ha partecipato alla trasmissione “Ballando on the Road” su Rai 1 con Milly Carlucci, i giudici e i maestri di Ballando con le Stelle. Le sue canzoni sono raccolte in alcuni cd e sono distribuite anche su piattaforme digitali internet, dove spesso scalano la Top 10 dei brani più venduti per bambini: per esempio, la canzone originale “Danza per la panza” molte volte al primo posto fra i singoli per bambini più venduti su iTunes. Negli ultimi tempi Bimbobell ha avviato una collaborazione con una società inglese che opera nel settore dell’E-Learning grazie alla quale è nato il progetto Bimboplay che ha come obiettivo la formazione infantile attraverso i nuovi metodi educativi. Il sito ufficiale www.bimbobell.it raccoglie date, foto, e video, la sua pagina Facebook con video divertenti tiene aggiornati su spettacoli, curiosità ed eventi i suoi fans, su YouTube il video di “Danza per la panza” è oltre 1 milione di visualizzazioni.