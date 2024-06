La situazione igienico-sanitaria della nostra città è giunta a un punto di non ritorno. Quello che doveva essere un breve pit-stop per rilanciare l’Amministrazione, si è trasformato in uno stallo ai box che ricorda i peggiori tempi della scuderia Ferrari.

Nel frattempo, le strade sono sporche e i rifiuti abbandonati si accumulano, lasciando i cittadini esasperati e senza risposte.

Negli ultimi giorni, la città è stata invasa da segnalazioni di cittadini preoccupati e stanchi di vivere in un ambiente così degradato.

Le testate giornalistiche locali hanno documentato ampiamente la situazione, fornendo prove inequivocabili del degrado in cui versa Brindisi.

Di fronte a questa emergenza, martedì 2 luglio ho convocato una riunione urgente della Commissione Ambiente, alla quale ho richiesto la presenza del Dirigente del settore Ambiente, l’Ing. Morciano, e, soprattutto, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), l’Ing. Fischetto.

La presenza di quest’ultimo è cruciale per discutere le gravi inadempienze nel servizio di igiene urbana e individuare soluzioni immediate.

Qualora l’Ing. Fischetto dovesse nuovamente risultare assente, mi rivolgerò direttamente a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi per assicurarmi che vengano rispettati gli obblighi contrattuali e che il responsabile adempia ai propri doveri.

Non possiamo più permettere che questa situazione di abbandono continui: i cittadini di Brindisi meritano di vivere in una città pulita e decorosa.

Roberto Quarta

Presidente della Commissione Ambiente