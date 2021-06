La Commissione Straordinaria del Comune di Carovigno, nel tener conto delle numerose segnalazioni pervenute da privati cittadini ed esercenti attività commerciali, circa lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale, ha effettuato, nei giorni scorsi, un’attenta attività di controllo e monitoraggio, al fine di verificare la natura delle criticità segnalate e conseguentemente ottimizzare la gestione dei relativi servizi, anche in ragione dell’incrementata produzione di rifiuti in concomitanza con la stagione estiva.

Presso questo ente, pertanto, si sono svolti, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e controllo dell’attività di raccolta dei rifiuti, vari tavoli tecnici, nel corso dei quali sono state definite iniziative idonee ad assicurare il puntuale svolgimento del servizio medesimo.

All’esito di tale analisi, è stata emanata apposita ordinanza, preordinata a salvaguardare e migliorare le condizioni dell’ambiente, nonché garantire la salubrità del territorio e il mantenimento del decoro urbano.

Il provvedimento, nel recepire il calendario di raccolta introdotto con l’ affidamento del servizio di igiene urbana, sensibilizza tutti gli utenti a conformarsi ai principi di responsabilizzazione e collaborazione nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano rifiuti, raccomandando la rigorosa osservanza delle disposizioni ivi previste, pena l’applicazione del regime sanzionatorio.

La citata ordinanza regolamenta anche la raccolta delle deiezioni canine, che, se lasciate sul suolo pubblico, provocano non solo disagio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, ma anche un degrado del territorio comunale e maggiori difficoltà nella pulizia delle strade e aree pubbliche.

L’ Amministrazione comunale, confidando nella consueta collaborazione di tutti i cittadini e dei numerosi turisti che in questo periodo popolano il territorio carovignese, porrà in essere ogni utile iniziativa a tutela e salvaguardia della salute e igiene pubblica