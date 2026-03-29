“Accogliamo con favore la notizia giunta dalla nuova impresa esecutrice dei lavori per la realizzazione del raccordo ferroviario tra l’Aeroporto del Salento e la stazione di Brindisi. Si tratta di un segnale di ripartenza concreto che attendevamo e che segna un passo avanti fondamentale per la realizzazione di un’infrastruttura strategica non solo per la città di Brindisi, ma per l’intera mobilità regionale.” Lo afferma la presidente della V commissione, Loredana Capone.

“L’intermodalità tra ferrovia e scalo aeroportuale – aggiunge Capone- è la chiave per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio. Tuttavia, la soddisfazione per la ripresa delle attività non deve tradursi in un calo di attenzione. Al contrario: la V Commissione continuerà a svolgere il proprio ruolo di garanzia con estremo rigore.”

“Vigileremo con costanza sull’andamento del cantiere e sul rispetto rigoroso dei tempi previsti. Il nostro obiettivo è assicurarci che non vi siano ulteriori stalli e che l’opera venga consegnata alla cittadinanza nei tempi stabiliti”

“La Commissione si impegna a monitorare periodicamente l’evoluzione dei lavori, mantenendo un canale di dialogo aperto e trasparente con tutti gli attori coinvolti, per garantire che l’opera proceda senza ulteriori incertezze”.