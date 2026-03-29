March 29, 2026
Mar 29, 2026    Posted by    news

“Accogliamo con favore la notizia giunta dalla nuova impresa esecutrice dei lavori per la realizzazione del raccordo ferroviario tra l’Aeroporto del Salento e la stazione di Brindisi. Si tratta di un segnale di ripartenza concreto che attendevamo e che segna un passo avanti fondamentale per la realizzazione di un’infrastruttura strategica non solo per la città di Brindisi, ma per l’intera mobilità regionale.” Lo afferma la presidente della V commissione, Loredana Capone.
“L’intermodalità tra ferrovia e scalo aeroportuale – aggiunge Capone- è la chiave per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio. Tuttavia, la soddisfazione per la ripresa delle attività non deve tradursi in un calo di attenzione. Al contrario: la V Commissione continuerà a svolgere il proprio ruolo di garanzia con estremo rigore.”
“Vigileremo con costanza sull’andamento del cantiere e sul rispetto rigoroso dei tempi previsti. Il nostro obiettivo è assicurarci che non vi siano ulteriori stalli e che l’opera venga consegnata alla cittadinanza nei tempi stabiliti”
“La Commissione si impegna a monitorare periodicamente l’evoluzione dei lavori, mantenendo un canale di dialogo aperto e trasparente con tutti gli attori coinvolti, per garantire che l’opera proceda senza ulteriori incertezze”.

Comments are closed.