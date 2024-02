Stamattina, intorno alle ore 10:30, la filiale della Banca Popolare Pugliese situata in viale Commenda è stata teatro di un assalto a mano armata. Un individuo, armato di un coltellino, ha minacciato una dipendente allo sportello costringendola a consegnargli l’importo in cassa, pari a circa 50 euro e alcune monetine.

La situazione ha preso una svolta ancora più drammatica quando l’uomo ha afferrato la cassiera per il collo e l’ha trascinata verso l’uscita, aggredendo nel frattempo un cliente presente in banca. Il rapinatore è poi fuggito a piedi, scatenando il panico tra i cittadini e gli automobilisti presenti in zona.

Fortunatamente, un cittadino coraggioso ha prontamente inseguito il rapinatore, mentre la segnalazione agli agenti dei carabinieri era già in corso. Gli uomini delle forze dell’ordine sono giunti tempestivamente sul luogo e sono riusciti a bloccare il malvivente a poche decine di metri dalla banca.

La dipendente, colpita duramente dalla violenza dell’aggressore, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti, mentre l’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto. Il cliente colpito durante la rapina ha ricevuto cure mediche in loco.

Il rapinatore, ora in stato di fermo, è stato ammanettato e condotto in caserma dai carabinieri.