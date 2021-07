Di seguito il video di una una rapina perpetrata in una attività commerciale di Carovigno, in parte sventata da una cassiera, avvenuta giovedì scorso in Carovigno.

Il danno economico è in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Carovigno che hanno avviato le indagini e visionato il filmato in questione.

Da notare la reazione della dipendente nonostante l’autore della rapina brandiva un coltello.