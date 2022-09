Nella serata di venerdì 2 Settembre 2022, nel porto di Brindisi, gli agenti della Polizia di Frontiera, durante le operazioni connesse alla partenza della N/T “IONIAN STAR” diretta a Valona (Albania), si accorgevano che il cittadino albanese, K.G., tentava di eludere i controlli di frontiera cercando di scavalcare la recinzione che delimita l’area del Terminal Extra-Schengen da quella utilizzata per l’imbarco. Gli agenti, resosi conto dell’intenzione dello straniero, lo bloccavano e quest’ultimo veniva accompagnato presso gli Uffici di Polizia di Frontiera per lo svolgimento delle successive attività investigative.

Gli operatori dopo aver accertato l’esatta identità dello straniero e dopo aver effettuato i dovuti accertamenti di Polizia, verificavano che a carico di K.G. vi era un Provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Bologna, con il quale la predetta Autorità Giudiziaria disponeva la Sospensione della Misura della Detenzione Domiciliare con l’Immediata Traduzione in Carcere, in quanto il K.G. aveva commesso una rapina aggravata in concorso con altre persone.

Per queste ragioni, il K.G. veniva condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.