Dopo il successo delle passate edizioni e dopo i grandi numeri raggiunti nell’edizione estiva 2024, ritorna un appuntamento ormai fisso per i più piccoli e non solo.

È la Rassegna Kids, il cartellone di teatro per famiglie curato da SenzaConfine.

Gli appuntamenti rientrano nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

Si parte sabato 25 gennaio ore 20.00 con la PerformArt Company diretta da Nunzia Abbracciavento che porterà in scena al Teatro Sociale lo spettacolo “Hercules – Il mito di un vero eroe”, un imperdibile spettacolo musicale ispirato alla storia dell’eroe greco e che farà rivivere la straordinaria avventura del giovane semidio, dalla sua ricerca di identità fino alla conquista del vero eroismo.

La storia ripercorre il viaggio di Hercules, un ragazzo con una forza straordinaria, in cerca del proprio posto nel mondo. Tra imprese eroiche, incontri memorabili e sfide apparentemente insormontabili, il protagonista scoprirà che il vero eroismo non risiede nella forza fisica, ma nella capacità di compiere scelte guidate dal cuore e dal senso di giustizia.

L’intera performance sarà cantata dal vivo, con un cast che darà voce ai personaggi iconici per trasmettere al pubblico tutta l’intensità di questa straordinaria avventura. La narrazione incalzante, unita a brani emozionanti e coinvolgenti, offrirà un’esperienza unica, in grado di affascinare e ispirare spettatori di tutte le età.

Prevendita biglietti presso Officine FuTUra in via Lancia a Fasano dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Biglietto unico: 10€ intero | 5€ ridotto.

Info e prenotazioni biglietti: 334 1144911‬

“La Rassegna Kids è uno dei progetti più attesi in città e lo dimostra il fatto che il pubblico di bambini e famiglie risponde sempre molto bene a questi appuntamenti. Ritagliarsi e dunque regalare momenti a teatro ai i propri bambini è un gesto di amore nei loro riguardi e rappresenta un’opportunità di crescita, di sviluppo e di confronto importante. Continueremo a proporre appuntamenti teatrali rivolti specificamente ai più piccoli anche con l’obbiettivo di farli affezionare a questo bellissimo mondo che è il teatro”. Ha dichiarato l’Assessora alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Fasano, Cinzia Caroli.

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà