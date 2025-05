Ultime emozioni di questa stagione 2024/2025 con la Rassegna Kids, il cartellone di teatro per famiglie organizzato e allestito all’Amministrazione comunale in collaborazione con la compagnia SenzaConfine.

L’appuntamento per l’ultima rappresentazione è al Teatro Sociale di Fasano per sabato 31 maggio alle 19.30 con “Il Sogno di Barnum”, uno spettacolo magico e travolgente che porta sul palco la straordinaria avventura di P.T. Barnum, l’uomo che ha trasformato i suoi sogni in realtà, dando vita a un circo straordinario dove tutti hanno un posto speciale.

L’evento è promosso dalla compagnia SenzaConfine e rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

La sinossi dello spettacolo

La storia segue Barnum mentre, con coraggio e immaginazione, raccoglie artisti unici e straordinari per creare uno show mai visto prima. Tra acrobazie, musiche emozionanti cantate dal vivo e personaggi indimenticabili, i piccoli spettatori scopriranno che i sogni possono diventare realtà e che la diversità è una ricchezza da celebrare. Un viaggio emozionante nel mondo dello spettacolo, dove la magia del circo e il potere dei sogni si incontrano per far brillare gli occhi di tutti, grandi e piccini!

Porta: 19.00 | Sipario: 19.30

Regia: Nunzia Abbracciavento

Biglietto €10 | Studenti €5

Prevendita: Officine Futura, via Lancia snc dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 20:00

Info e prenotazioni biglietti: 334 1144911‬

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà