Venerdì 17 gennaio la Commissione Urbanistica presieduta da Nicola Lonoce ha dato il via libera all’approvazione definitiva dei progetti e delle varianti al programma di fabbricazione necessarie per la realizzazione dei parcheggi a servizio dello stadio e del palazzetto dello sport.

“La partita dei giochi del Mediterraneo – commenta l’Assessore al ramo Domenico Attanasi – passa anche da Urbanistica. A poche ore dalla consegna dei lavori che riguardano la parte interna degli impianti, e superata la fase delle osservazioni, la Commissione Urbanistica ha approvato all’unanimità le proposte di delibera sulle varianti al pdf necessarie per consentire la creazione delle due aree parcheggio a ridosso dello stadio e del palazzetto.”

L’argomento parcheggi era stato oggetto di discussione nel Consiglio Comunale dello scorso 20 dicembre. In quel caso l’organo consiliare aveva licenziato favorevolmente la delibera di adozione di quei provvedimenti che ora, superata la fase delle osservazioni, saranno nuovamente sottoposti al vaglio della massima assise cittadina per l’approvazione definitiva.

Il parcheggio più grande, che potrà accogliere 472 auto e 96 motocicli, sarà realizzato in un’area strategica a pochi passi dall’ospedale e dallo stadio con accesso da via Madonna della Grazie. L’altra area per la sosta vedrà la luce a ridosso del palazzetto con accesso da via Argentina e potrà accogliere 220 veicoli.

“I due parcheggi – prosegue l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – avranno una funzione strategica per la Città. La loro collocazione a ridosso del centro cittadino potrà favorire il processo di intermodalità dal mezzo privato a quello pubblico, alleggerendo il traffico urbano. Si tratta di un passo necessario per decongestionare il centro e attuare le innovazioni presenti nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).”

La realizzazione dei due parcheggi rientra tra le opere finanziate con 6,5 milioni di euro dal Governo nazionale per il tramite della struttura commissariale presieduta da Massimo Ferrarese in vista dei Giochi del Mediterraneo.

“Ringrazio – conclude l’Assessore Attanasi – il Presidente Nicola Lonoce e tutti i componenti della commissione per il lavoro svolto, nonché tutti gli uffici comunali per la celerità con la quale il Comune di Francavilla Fontana sta facendo fronte alla propria quota parte di adempimenti per la realizzazione dei Giochi”.

Le due proposte di delibera, dopo il via libera ottenuto in commissione, saranno inserite all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

“La nostra Città – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – si prepara a vivere una stagione di grandi novità che non riguardano solo lo sport. I Giochi consentiranno di migliorare le strutture, aumentare la dotazione di parcheggi e soprattutto accogliere atleti e delegazioni da tutti i Paesi del Mediterraneo. Una sfida anche culturale che riguarda tutta la comunità.”

Comune di Francavilla Fontana