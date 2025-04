Si chiude con una sconfitta l’ultima trasferta stagionale della Dinamo Brindisi, battuta 89-80 dagli Svincolati Milazzo nella quinta giornata di ritorno dei play-in. Gara dai due volti per i biancoblu, colpiti duramente in un primo quarto complicato e costretti subito a inseguire. La reazione, però, non è mancata: trascinata da un Di Ianni ispirato al tiro e da un secondo quarto di grande intensità chiuso sul 31-19, la Dinamo è riuscita a rimettersi in partita prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, Milazzo ha ristabilito il proprio ritmo e, approfittando del calo offensivo brindisino, ha condotto in porto la vittoria.

La partenza è tutta di marca Milazzo, che apre il match con i primi punti di Rimsa, la tripla di Lalic e un ritmo forsennato su entrambi i lati del campo. Dopo pochi minuti il punteggio recita 16-4 e coach Cristofaro è costretto a fermare l’inerzia siciliana con un timeout. Milazzo tocca il +17 sul 22-5 a metà primo quarto, sospinta dalle alte percentuali nel tiro da fuori. La Dinamo prova a restare a galla e trova finalmente un primo squillo importante con la tripla di Di Ianni che segna il -10 (25- 15). La risposta immediata di Lalic da oltre l’arco ricaccia indietro gli ospiti, ma è Stonkus a chiudere la prima frazione con un canestro da due sul 30-18. Nel secondo quarto arriva la vera reazione Dinamo. L’aggressività difensiva sale di tono e anche l’attacco comincia a girare con maggiore fluidità. Di Ianni è il leader offensivo, costruisce dal palleggio e colpisce con continuità dalla lunga distanza, portando i suoi nuovamente sotto la doppia cifra. Calò guida il contropiede, Kovachev concretizza nel pitturato e Beltadze si fa trovare pronto sotto canestro. Il parziale del secondo quarto è 31-19 per gli ospiti, che trovano il pareggio sul 47-47 grazie a un canestro in acrobazia di Stonkus, con fallo subito e libero realizzato. Si va all’intervallo lungo sul 49 pari.

Al rientro in campo Milazzo colpisce subito con Rimsa e sfrutta un antisportivo fischiato a Beltadze per allungare con la tripla di Bolletta, firmando un 8-0 che vale il 57-49. La Dinamo reagisce con Stonkus che infila una tripla su rimessa e due liberi per rimanere agganciata al risultato (57-54), ma Scredi risponde immediatamente da fuori. I biancoblu calano nelle percentuali e nel ritmo offensivo, concedendo a Milazzo l’occasione per ricostruire margine. Una transizione ben gestita libera Greco nell’angolo e piazza la tripla per il nuovo -3. I padroni di casa resistono e chiudono il terzo quarto avanti 69-62. Nel quarto periodo Milazzo colpisce subito con la tripla di Salvatico che vale il +10. La Dinamo fatica a trovare fluidità offensiva, perde ordine e fiducia, mentre i padroni di casa puniscono con precisione ogni errore. L’espulsione di Beltadze, per doppio antisportivo, complica ulteriormente le rotazioni e i biancoblu faticano a rimanere mentalmente in partita. Kovachev riaccende un barlume di speranza con il canestro del -7 a tre minuti dalla fine, ma è Quarta a chiudere i conti con due triple consecutive che ristabiliscono il +13 e mettono fine alla gara.

Ora la sosta per le festività pasquali prima di tornare in campo domenica 27 aprile alle 18:00, al PalaZumbo, per affrontare l’Angri Pallacanestro nell’ultimo appuntamento stagionale.

Svincolati Milazzo – Dinamo Basket Brindisi 89-80 (30-18, 49-49, 69-62, 89-80)

Svincolati Milazzo: Salvatico 3, Quarta 11, Giambò 3, Lalic 18, Bolleta 10, Rimsa 22, Giannullo 7, Comin, Jasarevic, Scredi 15 – All. Priulla

Dinamo Brindisi: Greco 5, Datuowei 4, Stonkus 19, Calo’ 2, Taurisano, Di Ianni 23, Kovachev 17, Beltadze 10 – All. Cristofaro

Arbitri: Filesi di Chiaramonte Gulfi (Rg) – Tartamella di Trapani

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi