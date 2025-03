La Segreteria Provinciale del SIAP di Brindisi ed il suo Segretario Generale Cosimo SORINO e la Segreteria Puglia del Nuovo Sindacato Carabinieri ed il suo Segretario Generale Dimitri Cataldo intendono esprimere, con la massima fermezza, la loro viva preoccupazione per il recente episodio criminoso verificatosi a Oria, in provincia di Brindisi, dove due vetture di servizio della Polizia Locale, una Fiat Panda e una Fiat Tipo, sono state completamente distrutte da un incendio doloso. L’evento, avvenuto in pieno centro abitato, nelle immediate vicinanze del Comando di Polizia Locale e del Municipio, costituisce un grave segnale di allarme che non può essere ignorato.

Il fatto che tali autovetture rappresentassero gli unici mezzi a disposizione degli agenti per le ordinarie attività di pattugliamento e controllo del territorio ne accentua ulteriormente la gravità, poiché la loro distruzione comporta una inevitabile compromissione delle operazioni di tutela della sicurezza pubblica.

L’atto criminale, che si inserisce in un quadro più ampio di preoccupante recrudescenza delinquenziale, genera sgomento e inquietudine tra i cittadini, i quali confidano nell’azione tempestiva ed efficace delle Forze dell’Ordine per garantire la legalità e il sereno svolgimento della vita quotidiana.

Proprio per questo motivo, la Segreteria Provinciale del SIAP e la Segreteria Puglia del Nuovo Sindacato Carabinieri ritengono necessario richiamare l’attenzione delle Istituzioni e delle Autorità competenti sull’urgente esigenza di rafforzare il presidio statale in tali aree e fornire un adeguato supporto alle donne e agli uomini in divisa, impegnati ogni giorno sul campo con dedizione e sacrificio.

È altresì indispensabile che, oltre alla tempestiva individuazione dei responsabili di questo vile atto e alla loro consegna alla giustizia, si provveda a potenziare gli organici, le dotazioni strumentali e i mezzi a disposizione delle Forze dell’Ordine, così da prevenire analoghe azioni criminose e assicurare alla collettività un’adeguata prevenzione e repressione dei reati in genere.

La presenza di un dispositivo di sicurezza territoriale efficiente e ben coordinato, infatti, costituisce un elemento irrinunciabile per la difesa dei diritti fondamentali di ogni cittadino e per l’affermazione della legalità in una zona che merita di essere preservata dagli assalti di organizzazioni criminali o di singoli malviventi.

Per queste ragioni, sollecitiamo le Direzioni competenti a valutare tempestivamente l’adozione di misure straordinarie di rafforzamento dell’organico e di implementazione di risorse e tecnologie, in modo da prevenire e contrastare efficacemente nuove azioni criminose.

Soltanto con un approccio integrato, fondato su un dialogo costante fra le diverse componenti istituzionali e sindacali, sarà possibile tutelare adeguatamente il benessere e la sicurezza del personale impegnato in prima linea, nonché difendere la tranquillità dei cittadini.

La Segreteria SIAP Brindisi

La Segreteria Puglia NSC