Alle ore 12, l’affluenza al referendum consultivo in corso nella provincia di Brindisi si attesta al 5,60%, con alcune significative variazioni tra Comune e Comune. Il dato provinciale complessivo, aggiornato con il 100% delle sezioni scrutinate (378 su 378), registra la città di Brindisi con un’affluenza del 6,91%, in linea con altri centri di medie dimensioni come Mesagne (6,93%) e San Pancrazio Salentino, che con il 7,15% è il Comune con la percentuale più alta registrata finora.

Al contrario, le percentuali più basse si segnalano a Ceglie Messapica (3,74%) e Carovigno (3,89%).

Ecco i dati Comune per Comune (affluenza alle ore 12):

Brindisi: 6,91%

Carovigno: 3,89%

Ceglie Messapica: 3,74%

Cellino San Marco: 5,78%

Cisternino: 5,80%

Erchie: 5,34%

Fasano: 4,37%

Francavilla Fontana: 5,40%

Latiano: 5,83%

Mesagne: 6,93%

Oria: 5,00%

Ostuni: 5,10%

San Donaci: 5,13%

San Michele Salentino: 5,09%

San Pancrazio Salentino: 7,15%

San Pietro Vernotico: 5,27%

San Vito dei Normanni: 5,16%

Torchiarolo: 5,87%

Torre Santa Susanna: 5,37%

Villa Castelli: 5,37%