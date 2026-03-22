Urne aperte in tutta Italia per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Dopo i primi dati delle ore 12, le rilevazioni delle ore 19 mostrano un aumento della partecipazione in quasi tutte le regioni, con la Puglia che mantiene una performance leggermente inferiore alla media nazionale.
A livello nazionale, l’affluenza complessiva raggiunge il 38,90%, confermando una crescita significativa rispetto al 14,90% registrato a mezzogiorno. In Puglia la partecipazione sale al 30,96%, con punte più alte nei capoluoghi e alcune differenze tra le province.
Tra le province pugliesi, spicca Lecce con il 33,80%, seguita da Bari (32,06%) e dalla BAT (30,36%). Più distaccate Taranto (29,78%) e Foggia (26,86%).
La provincia di Brindisi si colloca al 30,15%, in linea con la media regionale e in crescita rispetto all’affluenza del mattino, segnalando un progressivo coinvolgimento dei cittadini.
Nel dettaglio dei comuni brindisini, emergono dinamiche differenti. Il capoluogo Brindisi registra 32,12%, superando ampiamente la media provinciale. Tra i comuni con affluenza più alta si segnalano Cisternino (34,85%), San Pancrazio Salentino (33,80%) e San Vito dei Normanni (31,82%).
Sul versante opposto, restano sotto la soglia del 28% Erchie (26,77%), Ceglie Messapica (26,17%) e Carovigno (26,62%), confermando una partecipazione ancora disomogenea sul territorio.
Al centro della consultazione c’è la legge costituzionale sulla riforma della giustizia, nota come riforma Meloni-Nordio. Gli elettori possono votare SÌ per confermare la riforma o NO per respingerla. Non è previsto quorum: sarà determinante la maggioranza dei voti validi.
Il dato delle ore 19 mostra un trend chiaro di crescita rispetto al mattino. Le prossime ore, fino alla chiusura delle urne, saranno decisive per comprendere l’andamento finale della partecipazione in provincia di Brindisi.
Affluenza nei comuni della provincia di Brindisi (ore 19):
Brindisi: 32,12%
Carovigno: 26,62%
Ceglie Messapica: 26,17%
Cellino San Marco: 31,16%
Cisternino: 34,85%
Erchie: 26,77%
Fasano: 29,88%
Francavilla Fontana: 26,88%
Latiano: 29,83%
Mesagne: 31,94%
Oria: 26,76%
Ostuni: 32,35%
San Donaci: 29,00%
San Michele Salentino: 28,14%
San Pancrazio Salentino: 33,80%
San Pietro Vernotico: 30,14%
San Vito dei Normanni: 31,82%
Torchiarolo: 29,84%
Torre Santa Susanna: 28,45%
Villa Castelli: 27,73%