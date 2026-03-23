Si chiudono le urne e con esse la consultazione referendaria sulla riforma costituzionale della giustizia. Il dato definitivo sull’affluenza restituisce un quadro di partecipazione complessivamente solido, pur con un divario ancora evidente tra il dato nazionale e quello del Mezzogiorno.

A livello nazionale, l’affluenza finale si attesta al 58,9%, in crescita costante rispetto alle rilevazioni della giornata precedente. In Puglia la partecipazione raggiunge il 52,01%, confermando un dato inferiore alla media italiana ma comunque sopra la soglia della metà degli aventi diritto.

Nel dettaglio delle province pugliesi, Bari guida con il 53,89%, seguita da Lecce (53,63%) e dalla BAT (52,68%). Più distanziate Taranto (50,71%) e Brindisi, che si ferma al 49,62%, mentre Foggia resta fanalino di coda con il 48,2%.

Per la provincia di Brindisi, il dato finale segna una crescita significativa rispetto all’11,67% delle ore 12, al 30,11% delle ore 19 e al 37,20% delle ore 23, ma non sufficiente a colmare il divario con la media regionale e nazionale.

Guardando ai comuni, il capoluogo Brindisi chiude al 49,29%, in linea con il dato provinciale. Tra i centri con la partecipazione più alta emergono Cisternino (59,37%), San Pancrazio Salentino (54,74%) e Ostuni (53,16%), tutti sopra la media pugliese.

Più contenuta l’affluenza in comuni come Oria (44,19%), Carovigno (46,62%) ed Erchie (46,63%), a conferma di una partecipazione a macchia di leopardo.

La consultazione ha riguardato la legge costituzionale sulla riforma della giustizia, nota come riforma Meloni-Nordio. Anche in questo caso, trattandosi di referendum confermativo, non era previsto quorum: l’esito sarà determinato esclusivamente dalla maggioranza dei voti validi.

Il dato finale consegna dunque una provincia di Brindisi che cresce nel corso delle ore ma resta sotto le medie di riferimento, confermando una partecipazione meno intensa rispetto ad altri territori pugliesi.

Affluenza nei comuni della provincia di Brindisi (dato definitivo):

Brindisi: 49,29%

Carovigno: 46,62%

Ceglie Messapica: 47,08%

Cellino San Marco: 50,43

Cisternino: 59,37%

Erchie: 46,63%

Fasano: 51,11%

Francavilla Fontana: 46,78%

Latiano: 50,68%

Mesagne: 50,16%

Oria: 44,19%

Ostuni: 53,16%

San Donaci: 49,68%

San Michele Salentino: 49,11%

San Pancrazio Salentino: 54,74%

San Pietro Vernotico: 48,42%

San Vito dei Normanni: 50,71%

Torchiarolo: 48,07%

Torre Santa Susanna: 49,77%

Villa Castelli: 47,17%