Si chiude la prima giornata di votazione per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Il dato delle ore 23 conferma una crescita progressiva della partecipazione rispetto alle rilevazioni precedenti, pur mantenendo un divario tra Nord e Sud del Paese.
A livello nazionale, l’affluenza si attesta al 45,92%, in netto aumento rispetto al pomeriggio. In Puglia la partecipazione raggiunge il 39,00%, restando al di sotto della media italiana ma mostrando un andamento in linea con le regioni meridionali.
Tra le province pugliesi, i dati più alti si registrano a Bari (40,80%) e Lecce (40,77%), seguite dalla BAT (39,21%). Più indietro Taranto (37,92%) e Brindisi, che si ferma al 37,18%, mentre Foggia chiude con il dato più basso (34,88%).
In questo quadro, la provincia di Brindisi conferma una partecipazione inferiore sia alla media regionale che nazionale, pur in crescita costante rispetto al 11,67% delle ore 12 e al 30,15% delle ore 19.
Nel dettaglio dei comuni, il capoluogo Brindisi raggiunge il 37,57%, mantenendosi in linea con la media provinciale. Tra i centri con l’affluenza più elevata spiccano Cisternino (44,29%), San Pancrazio Salentino (41,67%) e Ostuni (39,59%).
Valori più contenuti si registrano a Oria (33,20%), Erchie (33,85%) e Carovigno (34,45%), a conferma di una partecipazione disomogenea sul territorio.
La consultazione riguarda la legge costituzionale sulla riforma della giustizia, nota come riforma Meloni-Nordio. Gli elettori possono esprimersi votando SÌ per confermare la riforma oppure NO per respingerla. Anche in questo caso, trattandosi di referendum confermativo, non è previsto quorum: sarà determinante la maggioranza dei voti validi.
Il dato delle ore 23 chiude dunque la prima giornata con un’affluenza complessivamente significativa, anche se inferiore alle medie nazionali in provincia di Brindisi. L’attenzione si sposta ora sulla seconda giornata di voto, che sarà decisiva per consolidare o modificare il quadro della partecipazione.
Affluenza nei comuni della provincia di Brindisi (ore 23):
Brindisi: 37,57%
Carovigno: 34,45%
Ceglie Messapica: 34,53%
Cellino San Marco: 37,35%
Cisternino: 44,29%
Erchie: 33,85%
Fasano: 37,49%
Francavilla Fontana: 35,39%
Latiano: 38,16%
Mesagne: 37,52%
Oria: 33,20%
Ostuni: 39,59%
San Donaci: 36,11%
San Michele Salentino: 36,80%
San Pancrazio Salentino: 41,67%
San Pietro Vernotico: 36,30%
San Vito dei Normanni: 38,59%
Torchiarolo: 35,92%
Torre Santa Susanna: 37,67%
Villa Castelli: 34,69%