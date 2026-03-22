Urne aperte in tutta Italia per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Il primo dato ufficiale delle ore 12 offre un quadro di partecipazione contenuto, con segnali di maggiore debolezza nel Mezzogiorno.
A livello nazionale, l’affluenza si attesta al 14,90%, un dato che conferma un avvio senza particolari slanci. In Puglia la partecipazione scende al 12,12%, collocandosi al di sotto della media italiana ma con differenze interne tra i territori.
Nelle province pugliesi, Bari registra il dato più alto con il 13,08%, seguita da Lecce al 12,66% e dalla BAT al 12,15%. Più distaccate Taranto (11,33%) e soprattutto Foggia, che si ferma al 10,38%.
In questo quadro, la provincia di Brindisi si posiziona al 11,67%, al di sotto della media regionale e nazionale. Un dato che segnala una partecipazione ancora contenuta, in linea con l’andamento del Sud.
Entrando nel dettaglio dei comuni brindisini, emergono alcune variazioni. Il capoluogo Brindisi registra il 13,47%, superando le medie di riferimento. Tra i valori più alti si segnalano San Pancrazio Salentino (12,65%), Mesagne (12,53%) e San Pietro Vernotico (12,33%).
Sul versante opposto, le percentuali più basse si rilevano a Erchie (8,63%), Ceglie Messapica (9,97%) e Oria (10,04%), a conferma di una partecipazione disomogenea sul territorio.
Al centro della consultazione c’è la legge costituzionale sulla riforma della giustizia, nota come riforma Meloni-Nordio. Gli elettori possono esprimersi tracciando un segno sul SÌ, per confermare la riforma, oppure sul NO, per respingerla. Non è previsto quorum: sarà determinante la maggioranza dei voti validi.
Il dato delle ore 12 fotografa dunque una partecipazione ancora limitata. Le prossime rilevazioni diranno se il territorio brindisino riuscirà a recuperare terreno o se il trend resterà quello di una mobilitazione contenuta.
Affluenza nei comuni della provincia di Brindisi (ore 12):
Brindisi: 13,47%
Carovigno: 10,12%
Ceglie Messapica: 9,97%
Cellino San Marco: 11,74%
Cisternino: 12,24%
Erchie: 8,63%
Fasano: 11,59%
Francavilla Fontana: 10,45%
Latiano: 11,04%
Mesagne: 12,53%
Oria: 10,04%
Ostuni: 11,81%
San Donaci: 10,71%
San Michele Salentino: 10,17%
San Pancrazio Salentino: 12,65%
San Pietro Vernotico: 12,33%
San Vito dei Normanni: 11,62%
Torchiarolo: 11,56%
Torre Santa Susanna: 10,86%
Villa Castelli: 10,28%