La campagna referendaria per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata continua a macinare consensi nel territorio della provincia di Brindisi.

Dopo la costituzione del Comitato Provinciale e di numerosi comitati cittadini, la mobilitazione si fa sempre più intensa.

Appuntamenti da non perdere:

Martedì 13 agosto, dalle ore 18:30: A Piazza XX Settembre a Pezze di Greco, sarà allestito un banchetto per la raccolta firme.

Perché dire NO all’autonomia differenziata?

Martedì 13 agosto, ore 21:00: A Carovigno, si terrà un importante evento per discutere degli impatti negativi della legge sull’autonomia differenziata e per raccogliere nuove firme.

Secondo i promotori dell’iniziativa, questa legge:

Aumenta le disuguaglianze: Dividendo il Paese in tante piccole patrie, si rischia di accentuare le differenze tra le regioni, a svantaggio delle zone meno sviluppate.

Impoverisce il lavoro: Mettendo in discussione il contratto collettivo nazionale e alimentando una competizione al ribasso sui salari.

Smantella i servizi pubblici: Colpisce pesantemente istruzione, sanità e welfare, privatizzando servizi essenziali e limitando i diritti dei cittadini.

Sottrae poteri allo Stato: Lasciando alle regioni competenze su materie strategiche come l’energia, i trasporti e l’ambiente, si rischia di indebolire la coesione nazionale.

La delusione per la posizione del Comune di Carovigno

Un appello all’unità

I comitati invitano tutti i cittadini a partecipare agli eventi in programma e a firmare la petizione per il referendum. Solo attraverso una mobilitazione unitaria si potrà fermare una legge che rischia di danneggiare gravemente il Paese.